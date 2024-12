Chef abre restaurante inspirado na região da Toscana em casarão no Moinhos de Vento

Idealizado pelo chef de cozinha Leonardo Albuquerque, o restaurante La Ragazza é o mais novo empreendimento da rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento. Com foco na culinária italiana - mais especificamente da Toscana, região central da Itália -, a operação, que abriu há cerca de um mês, busca oferecer uma experiência gastronômica completa em um ambiente pensado para lembrar o país europeu.



Leonardo conta com uma vasta experiência na gastronomia. Com mais de 30 anos empreendendo no segmento, ele foi responsável por restaurantes inspirados em diversas nacionalidades, como uruguaia, espanhola e tailandesa. Após fazer uma análise de mercado, o chef decidiu se aventurar pela primeira vez com a gastronomia italiana.



Localizado em um casarão, o restaurante busca ser um pedacinho da Toscana em Porto Alegre. O La Ragazza conta com um cardápio dividido em entradas, scachiatas - sanduíche típico da região -, pratos principais e sobremesas. Os insumos, garante Leonardo, vêm diretamente da Itália, o que faz com que o cardápio seja sazonal.

O empreendimento oferece as clássicas scachiatas - sanduíche típico da região da Toscana NATHAN/JC



Além disso, de terça a sexta-feira, o local conta com a Pasta del Giorno - do português, massa do dia - , onde, a cada dia, um prato à base de massa diferente sai por R$ 55,00. Para beber, o local disponibiliza uma carta de vinhos italianos.



“A ideia é trazer um um um projeto que tenha alicerce em gastronomia tradicional, que tem a ver com os costumes dos gaúchos, em uma leitura mais contemporânea, com um ambiente super confortável e elegante ”, pondera Leonardo



Além de um cardápio típico, o restaurante é ambientado para ser um local aconchegante e que remeta a região da Toscana. Assim, o empreendimento conta com uma área externa espaçosa e arborizada, pensada para lembrar as exuberantes paisagens de Florença.



Um ponto muito enfatizado por Leonardo é o público alvo do empreendimento. Segundo ele, o La Ragazza é pensado para agradar um público mais jovem, de 25 anos ou mais. "Fiz uma uma análise muito grande do mercado e das tendências. A análise do público-alvo é a que foi determinante para esse tipo de operação, por que toda a conceituação do projeto foi para atingir um público de 25+. Quem vai sustentar o negócio gastronômico, ou até todos os negócios nos próximos 30 anos é essa geração 25+", explica Leonardo.

Apesar disso, o chef garante que o empreendimento é capaz de agradar todos os públicos. Assim, a operação busca encontrar um equilíbrio entre um público mais jovem e despojado, sem esquecer da clientela mais experiente. "A busca pelo equilíbrio é uma das chaves da percepção legal que as pessoas estão tendo no restaurante. O cardápio tem que atingir os dois públicos. Quando falamos que o foco é o público é 25+, não podemos menosprezar os clientes que já temos que são mais velhos. O cara que tem 45+ tem que vir aqui e se achar, assim como o cara de 25+", garante Leonardo.

Endereço e horário de funcionamento do La Ragazza

O La Ragazza está localizado na rua Dinarte Ribeiro, n° 116, no bairro Moinhos de Vento. O empreendimento opera de terça-feira a sábado, das 11h30min às 23h, e aos domingos, das 11h30min às 16h. Mais informações no Instagram (@laragazzacucina).