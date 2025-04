Cervejaria da Serra Gaúcha lança cerveja com chocolate para a Páscoa

Foi inspirada na própria Serra Gaúcha, região conhecida pela produção de chocolates, que Cervejaria Edelbrau criou uma novidade para Páscoa: a Chocomalte - cerveja feita com chocolate. Natural de Nova Petrópolis, o negócio opera desde 2011 e conta com mais de 15 rótulos.

Fernando Maldaner, sócio da cervejaria, conta que a Chocomalte surgiu para unir dois pontos fortes da economia da região. "A Serra Gaúcha é conhecida tanto pela sua forte tradição na produção de chocolate quanto pela cultura cervejeira. A ideia de misturar malte e chocolate surgiu justamente para unir essas duas paixões regionais, resultando em um produto único e inovador . Lançamos a Chocomalte para valorizar essa combinação especial, especialmente durante a Páscoa, quando o chocolate ganha ainda mais destaque", diz o empreendedor.

A cerveja é uma edição limitada para o período da Páscoa. Segundo Fernando, o produto tem despertado interesse do público. "A receptividade tem sido excelente. A Chocomalte combina perfeitamente com o período em que estamos, o pré-Páscoa, e tem conquistado os consumidores. Quem já experimentou tem aprovado. Além do sabor diferenciado, percebemos que o rótulo tem chamado muita atenção. Ele foi criado por um artista local e valoriza elementos característicos da Serra Gaúcha, como as casas enxaimel e, claro, o chocolate e a cultura cervejeira. Esse cuidado com os detalhes reforça ainda mais a conexão do produto com a região e o carinho que colocamos em cada etapa do seu desenvolvimento", avalia o empreendedor.

Operando desde 2011, a Edelbrau acompanhou o desenvolvimento do segmento. Conforme Fernando, o cenário, hoje, é muito diferente, exigindo um olhar atento para a inovação. "Quando fundamos a Edelbrau, existiam cerca de 20 cervejarias no Estado. Hoje, esse número já ultrapassa 350. Ao longo dessa jornada, enfrentamos diversos desafios, especialmente em relação à mudança no comportamento do consumidor. No início, o público da cerveja artesanal era extremamente curioso e buscava experimentar a maior variedade de rótulos possíveis. Com o amadurecimento deste mercado, percebemos uma mudança nesse hábito: buscam sim novidades, mas não deixam de comprar as cervejas já conhecidas e que mais agrada o seu paladar", conta Fernando.

Foi assim que o negócio passou a olhar também para outras frentes, como um espaço físico para receber a clientela. "A inovação, no entanto, sempre foi parte do nosso DNA. Criamos diversos estilos de cerveja, incluindo rótulos envelhecidos, mas entendemos que as pessoas também buscavam experiências além da bebida. Foi assim que, em 2016, ampliamos nossa atuação com a Edelhaus, um espaço gastronômico diferenciado que proporciona vivências únicas aos nossos clientes. Em 2021, demos mais um passo importante ao lançar a Experiência Edelbrau, um formato inédito de visitação no Rio Grande do Sul.Essas iniciativas consolidaram nosso posicionamento no mercado, tornando a Edelbrau uma referência em sabor, inovação, criatividade e qualidade - tanto nas cervejas quanto nos espaços que desenvolvemos", afirma o empreendedor.

A Chocomalte custa R$ 18,90 e pode ser encontrada na loja física da cervejaria, em pontos de venda nas cidades de Gramado, Canela e Nova Petrópolis, e pelo e-commerce da marca.