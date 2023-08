Com inspirações na cozinha italiana, Libertino inaugura novo bar no Bom Fim

Libertário é o novo bar do bairro Bom Fim. A novidade é um braço do Libertino, restaurante italiano que opera no mesmo ponto, na rua Santo Antônio, nº 801, em Porto Alegre. Mesmo que tenham raízes comuns, os espaços diferenciam-se, com cardápio, ambientes e clientes próprios. No Libertário, o foco está em vinhos, drinks, espumantes e gastronomia italiana para comer com as mãos. é o novo bar do. A novidade é um braço do Libertino, restaurante italiano que opera no mesmo ponto, na rua Santo Antônio, nº 801, em Porto Alegre. Mesmo que tenham raízes comuns, os espaços diferenciam-se, com cardápio, ambientes e clientes próprios. No Libertário, o foco está em

Mas, para existir um Libertário, teve que, antes, existir um Libertino. O restaurante foi fundado no início de 2021, no Food Hall Dado Bie r, por Fernanda Souza e Maurício Olmi. Mas a dupla ansiava por mais liberdade, e, no fim de 2022, o negócio transferiu-se para um endereço próprio, num casarão no bairro Bom Fim.

Com a mudança, os sócios viram-se cercados de novas possibilidades. A decisão foi incorporar diferentes braços ao negócio, como um bar. Surge, então, o Libertário. Tão livre que, até pouco tempo atrás, não possuía nem nome, o que gerava certa confusão entre os clientes.

Há cerca de um mês, isso mudou. Libertário e Libertino separaram-se. “A comida de lá não vem para cá e vice-versa. O Libertário é mais despojado, para ficar em pé. O Libertino é mais aconchegante”, diz Fernanda sobre as diferenças dos empreendimentos, que, mesmo que residam no mesmo endereço, são voltados para públicos diversos.

Cardápio do Libertino

O espaço mais à frente da casa é dedicado exclusivamente ao Libertino. Com inspirações na gastronomia italiana, o restaurante oferece itens clássicos do país europeu, como o spaghetti alla puttanesca, que custa R$ 68,00. Outras opções gastronômicas, como entranha com salada de batatas (R$ 64,00) e salada de rúcula e camarão (R$ 52,00), são alternativas para o almoço.

Cardápio do Libertário

À noite, de quinta-feira a sábado, é a vez do Libertário, que opera nos fundos da casa. As influências do país da bota mantêm-se no menu, mas voltadas à alimentação com as mãos. Os destaques, nesse sentido, são a pizza romana, que custa R$ 32,00, e o sanduíche de porchetta, precificado em R$ 42,00.

O Libertário também oferece delícias etílicas, como vinhos, drinks e espumantes. A carta de bebidas conta com mais de 15 opções de drinks clássicos e autorais. Os exclusivos da casa são o Ode, à base de uísque escocês, vermute tinto e chá defumado, e o Sátira, que leva café, cumaru e espumante . As opções partem de R$ 20,00.

Os cardápios – tanto do Libertino quanto do Libertário – sofrem alterações todos os meses. “Trabalhamos com as massas clássicas, que são fixas no cardápio. Mas outras opções variam todos os meses. Aí, as referências são diversas, não fica só dentro da cultura italiana”, entende Fernanda, sócia de ambos estabelecimentos.

O público do Bom Fim aprova a novidade

Essa mudança, como afirma a empreendedora, tem sido positiva para a operação. “Temos público, reservas para aniversários. O pessoal tem vindo exclusivamente para o Libertário”, fala Fernanda. Antes da separação dos negócios, os clientes acabavam indo para o Libertário como uma segunda opção ao Libertino.

Informações gerais

O Libertário está aberto de quinta-feira a sábado, das 19h às 23h. Já o Libertino opera também durante o almoço, de terça à sexta-feira, das 11h às 14h30min, e, aos fins de semana, das 12h às 15h. Para a noite, o funcionamento ocorre de terça-feira a sábado, das 19h às 23h.