Food Hall Dado Bier inaugura espaço de lounge intimista com bar

O Food Hall Dado Bier acaba de inaugurar um novo espaço: o Bar da Micro. O local tem ar aconchegante e cria um ambiente ainda mais intimista dentro do complexo gastronômico localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country, na Zona Norte de Porto Alegre e que faz parte do grupo Zaffari.

A coluna Minuto Varejo já havia dado a dica de que o espaço com pegada de lounge estava sendo montado no complexo.

O ambiente foi repaginado e fica atrás da micro cervejaria experimental Dado Bier. O espaço foi equipado com sofás, mesas, cadeiras e bancos de diferentes alturas, além de iluminação especial que cria uma espécie de lounge intimista ideal para momentos de descontração e de happy hour.

Caninha, um restaurante especializado em pratos típicos brasileiros No início do mês, outra operação havia aberto as portas no Food Hall. Trata-se do

O complexo foi aberto em 2020 e, atualmente, conta com oito tipos diferentes de operações, entre bebidas e gastronomia: Mureta, Caninha, Ohana Poke & Rolls, Le Moustache, Pizza Mood, Koa Coffee & Co. e Tangamandápio, além do bar central.

"Cada operação trabalha com algo específico e as outras não competem. É para funcionar tudo em conjunto, agradando a todos os bolsos e paladares", resume a curadora gastronômica do Food Hall Dado Bier, Manoela Bertaso, em nota enviada à coluna.