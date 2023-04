Food Hall Dado Bier ganha boteco de comida brasileira

O Food Hall Dado Bier ganha acaba de confirmar uma nova operação com gostinho brasileiro, que começa a funcionar em soft opening a partir desta quinta-feira (6). O Caninha, especializado em pratos típicos brasileiros, chega ao empreendimento localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country, na Zona Norte de Porto Alegre e que faz parte do grupo Zaffari.

A coluna Minuto Varejo tinha dado a dica, em vídeo postado no Reels do Integram do Jornal do Comércio, que teria nova operação no espaço onde funcionou o Lambari, que misturava bar e restaurante.

O Caninha tem cardápio com pegada de comida de boteco, com petiscos, feijoada e comida caseira.

Terão destaque os pratos para serem compartilhados, antecipa Geraldo Birmann, um dos empresários à frente da operação, em nota enviada ao Minuto Varejo.

"São petiscos de vários lugares do Brasil, mas não aquela coisa de boteco só do Rio de Janeiro que todo mundo está acostumado. Tem referência mineira e nordestina entre as opções para compartilhar, especialmente no happy hour", destaca o empresário, em nota.

São cinco petiscos, que incluem palitinhos de aipim crocantes com aioli e pastéis de queijo colonial com linguiça de Picada Café, localidade do interior gaúcho, além de dois tipos de saladas. Os preços vão de porções a R$ 23,00 a R$ 35,00.

Entre os pratos principais, estão a vaca atolada, prato que leva carne de panela cozida em molho à base de cerveja e vegetais com aipim cozido, servida com arroz branco e farofa da casa. O chef Fabrizio de Menezes Scorza, que também é sócio da operação, comanda a cozinha.

Scorza adianta que a ideia é servir feijoada nos fins de semana, com estreia marcada para maio, no Dia das Mães.

O Caninha completa o mix de gastronomia do Food Hall Dado Bier que tem mais seis operações, além de bar e microcervejaria, que prepara a bebida no local, elaboração que pode ser acompanhada pelos frequentadores.

O food hall funciona de terças a quintas, das 9h às 22h30min, sextas, das 9h às 23h, sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 10h às 16h.