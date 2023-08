Operando no ponto do antigo boteco Natalício, 4Beer pretende levar público jovem para o Centro Histórico

Jamil Aiquel

02 Agosto 2023

Entusiastas do bairro, os sócios acreditam na revitalização da região

A franquia de cervejarias 4Beer conta, agora, com mais uma sede na capital gaúcha. Localizada no Centro Histórico e com o conceito chamado pela marca de 4BeerX - focado no self service - o empreendimento busca oferecer um ambiente aconchegante e aposta na revitalização da região para conquistar a clientela. A nova sede do 4BeerX possui seis sócios. A ideia do negócio nasceu em uma viagem entre amigos para a Argentina. Lá, o grupo teve a clássica ideia: "e se a gente abrisse um bar juntos?". Depois de pensar na possibilidade, eles concluíram que abrir uma franquia seria algo mais indicado para quem está começando a empreender. "Pensamos em fazer um bar de drinks, mas daí achamos melhor dar um passo atrás, fazer uma franquia, aprender o negócio e depois dar um passo maior", conta Paulo Ricardo Abdala, um dos sócios da sede do Centro.O ponto também foi pensado pelos empreendedores. Localizado na rua Cel. Genuíno, nº 217, no prédio que abrigava o antigo boteco Natalício, o grupo escolheu o Centro Histórico por acreditar no potencial da região.