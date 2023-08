Mark Hamburgueria abre nova unidade na zona sul de Porto Alegre

Operando há nove anos na Capital, a Mark Hamburgueria inaugura, na próxima segunda-feira (7), mais uma unidade em Porto Alegre. O novo ponto fica no Shopping Paseo Zona Sul, no bairro Tristeza. A loja é a quinta própria da marca, que conta com outras duas unidades em formato de franquia no Mato Grosso.

Mark Bandeira, empreendedor à frente da rede, considera o público da Zona Sul um dos mais exigentes da Capital e, por isso, demorou para realmente estabelecer raízes na região. "Sou da Zona Sul, mas o público é muito exigente. Quem tem um negócio na Zona Sul, além de concorrer com os estabelecimentos daqui, concorre com negócios da Zona Norte. É um público bem exigente e mais carente", avalia o empreendedor, que iniciou na região no formato delivery. "Primeiro era só uma dark kitchen para delivery. Inaugurei a operação exatamente no dia que fechou tudo em razão da pandemia. Ficamos um ano neste ponto da avenida Wenceslau Escobar. Não sabia ainda o tamanho da minha marca. Quando abriu, tinha muita gente querendo retirar, mas era muito feio o lugar. Aí mudei para o Jardim do Sol, fiz um espaço bem pequeno. Quando acabou a pandemia, se foi o movimento. Então decidi que ou saía da Zona Sul ou mudava o ponto, e aqui estamos", explica sobre a abertura da loja no Paseo, que recebeu investimento R$ 250 mil.

LEIA TAMBÉM > Operando no ponto do antigo boteco Natalício, 4Beer pretende levar público jovem para o Centro Histórico

A escolha do ponto veio através do um convite da administração do shopping. Para Mark, a chegada da marca no espaço trará benefício para as duas frentes. "Foi uma negociação muito favorável, porque todo mundo ganha. O Paseo ganha com uma marca forte aqui dentro. A Mark veio justamente para atender esse público que está carente", destaca, revelando as suas projeções para a unidade. "Estou vindo com uma expectativa baixa, mas acho que é uma loja que vai me surpreender, porque vejo o shopping com bastante ação, com bastante movimento, trazendo público para dentro do Paseo. Acho que é uma loja que vai me surpreender e muito ", prevê.

Cardápio da Mark Hamburgueria

O cardápio segue o padrão das outras unidades, com foco nos hambúrgueres, pancho e chope artesanal. O funcionamento da operação ainda está sendo definido, já que está em soft opening. Mas a ideia é que opere todos os dias para almoço e jantar.

Expansão no franchising

Para o futuro, o desejo do empreendedor é expandir para o interior do Estado e dentro da Capital pelo sistema de franquias. "As franquias que abriram no Mato Grosso foram em parceria com uma aceleradora de franquias e estão muito bem, mas se torna um pouco delicado para a questão de suporte, porque é muito longe. Minha intenção, agora, é crescer dentro do Estado", garante Mark, que já está em negociação com possíveis franqueados. Avaliando a trajetória até aqui, prestes a completar 10 anos de marca, o empreendedor se diz orgulhoso pelo espaço conquistado. "Fico muito feliz. Quando comecei a hamburgueria, tinha tudo para dar errado. Não tinha capital, nunca tinha trabalho com hambúrguer em si. O hambúrguer que sirvo hoje é muito melhor do que servia há nove anos. Me especializei, tenho fornecedores melhores. Fico muito orgulhoso, porque são nove anos de trabalho e um saldo muito positivo. São sete lojas. Hoje, a Mark se tornou uma das referências de hambúrguer na Capital", celebra.