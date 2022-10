Cervejaria 4beer abrirá nova operação no Bom Fim com autoatendimento

Seis anos depois da inauguração da primeira unidade no Quarto Distrito, a Cervejaria 4beer, que nasceu da união da cervejaria Diefen e da Polvo Loco, está prestes a inaugurar sua sexta franquia. O bairro que irá receber a nova operação é o Bom Fim. “Escolhemos o bairro por ter essa característica residencial, mas também ser comercial, com uma densidade populacional muito alta, além de que, aqui, os moradores estão sempre caminhando pela rua, passeando”, comenta Rafael Diefenthaler, um dos sócios-fundadores da marca.

A 4beer surgiu em 2016, quando Rafael e seu irmão, Daniel Diefenthaler, com quem já tocava a Cervejaria Diefen desde 2011, foram procurados por Caio de Santi e Cristiano Santos, proprietários da Polvo Loco, que ofereceram uma parceria. “Unimos a fábrica e o bar e abrimos a primeira operação no Quarto Distrito, fomos o primeiro bar a se instalar lá, antes de toda a onda na região”, relembra Rafael.

Situada na rua General João Telles, nº 237, a nova operação terá um formato um pouco diferente das outras unidades. “Vamos testar aqui a parte de autosserviço de chope. Serão 18 torneiras e o cliente poderá se servir à vontade ”, explica, ressaltando que o modelo é novidade, e, por isso, leva outro nome: 4beer X. “É x de experience, para proporcionar essa nova experiência ao cliente de servir sua própria bebida”, diz, ressaltando que, apesar do autosserviço, os funcionários seguirão à disposição do público para ajudar no atendimento.

Além dos 16 sabores de cerveja disponíveis, o espaço contará com drinks clássicos como gin tônica e moscow mule e um refrigerante natural, todos fabricados pela 4beer. Os quitutes oferecidos serão os sabores clássicos de bar, como pizza e empanados, porém com menos opções do que as outras unidades. “Esse modelo terá um cardápio mais enxuto, e também será mais acessível para os interessados em abrir uma franquia”, acrescenta Rafael. O valor para investir em uma nova unidade da rede parte de R$ 180 mil.

Com a inauguração marcada para novembro, o espaço irá operar de terça à domingo, das 12h à meia-noite, e contará com cinco colaboradores, além do franqueado responsável pelo local, Jaime Bulhões. “Estamos felizes, porque já estamos sentindo uma boa recepção durante a obra, as pessoas vêm aqui perguntar o que vai sair e, quando contamos, elas ficam bem felizes”, compartilha Rafael. As outras unidades na rede estão localizadas no Quarto Distrito, Zona Sul, Menino Deus, Bela Vista e Moinho de Vento.