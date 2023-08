A primeira sexta-feira de agosto é sempre uma data especial para os cervejeiros. A data marca o Dia Internacional da Cerveja. Das clássicas cervejas bem geladas às opções mais inusitadas, como chope de pitaya, confira 10 cervejarias em Porto Alegre para celebrar o Dia Internacional da Cerveja:

1. Franquia de cervejas

4Beer conta com sete sedes em Porto Alegre. A nova aposta da marca é o O cliente, através de um app, faz a compra da cerveja e serve a bebida na torneira escolhida . São, ao todo, 14 opções de cervejas autorais. A franquia de cervejasconta com sete sedes em Porto Alegre. A nova aposta da marca é o 4BeerX , um conceito focado no autoatendimento.. São, ao todo, 14 opções de cervejas autorais.

4BeerX Centro Histórico: rua Cel. Genuíno, nº 217. De segunda-feira a sábado, das 16h às 23h30min

4BeerX Bom Fim: rua Gen. João Telles, nº 237. De terça-feira a domingo, das 16h às 23h15min

2. Cervejas autorais em latas com estampas exclusivas

Dharma Brewpub busca dar espaço à arte por meio da gastronomia . O carro-chefe são as cervejas autorais, mas as opções mudam de acordo com a estação. Neste inverno, a Irish Dry Stout é o destaque, com rótulo estampado por Mitti Mendonça. Com arte urbana nos ambientes e nos rótulos, obusca dar. O carro-chefe são as cervejas autorais, mas as opções mudam de acordo com a estação. Neste inverno, a Irish Dry Stout é o destaque, com rótulo estampado por Mitti Mendonça.

Dharma Brewpub: Dr. Sebastião Leão, nº 188, bairro Cidade Baixa

De segunda à quinta-feira, das 17h30min às 22h30min, e sexta-feira e sábado com horário estendido até as 23h



3. Chopes cremosos

Treze anos depois, o bar volta ao mercado inspirado na unidade da Benjamin Constant. A essência, contudo, continua a mesma: chope cremoso e com um sabor único. O clássico Lilliput está com novos sócios e novo endereço.inspirado na unidade da Benjamin Constant. A essência, contudo, continua a mesma: chope cremoso e com um sabor único.

Lilliput: rua Vasco da Gama, nº 651, bairro Bom Fim

De terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite. Aos sábados, o estabelecimento também abre do meio-dia às 15h



4. Gastronomia harmonizada com cerveja

Irmãos Ferraro Garden é unir a gastronomia líquida à sólida. Todas as opções do cardápio – inclusive as sobremesas – são harmonizadas com uma das mais de 10 cervejas artesanais disponíveis. A proposta do bar e restauranteé unir a gastronomia líquida à sólida.com uma das mais de 10 cervejas artesanais disponíveis.

Irmãos Ferraro Garden: avenida Nova York, nº 101, bairro Auxiliadora

De terça-feira sábado, das 11h30min às 14h e das 17h30min à meia-noite

5. Cerveja e culinária norte-americana

Roister, que nasceu na avenida Nova York, trouxe um pouco da culinária norte-americana para Porto Alegre. Essa influência do país está estampada em mais de 10 torneiras de cervejas artesanais autorais . A marca também possui uma sede no BarraShoppingSul. Por coincidência ou não, o, que nasceu na avenida Nova York, trouxe um pouco da culinária norte-americana para Porto Alegre. Essa influência do país está estampada em. A marca também possui uma sede no BarraShoppingSul.

Roister: rua 24 de Outubro, nº 1.454, bairro Auxiliadora

De segunda à sexta das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h. Sábado com uma alteração no horário do almoço, das 12h às 15h30min. Domingo, das 12h às 15h30min

6. Chope de pitaya

Fat Bull chegou recentemente à Porto Alegre. Agora, além da unidade matriz, em Novo Hamburgo, e das alocadas em Ivoti e Gramado, a marca está na Capital. Ao todo, são 16 torneiras, com destaque para o chope de pitaya, que tem uma cor rosada . chegou recentemente à Porto Alegre. Agora, além da unidade matriz, em Novo Hamburgo, e das alocadas em Ivoti e Gramado, a marca está na Capital.

Fat Bull: Baixo Barra do BarraShoppingSul, bairro Cristal

De segunda a sábado das 12h às 22h e domingo até as 20h



7. Da entrega de jornais para as cervejas

Com sedes em 22 estados, a marca possui cervejas premiadas nacionalmente e renova o seu cardápio mensalmente. Entregador de jornais na juventude, Eduardo Chaves, proprietário da Vintage Craft Beer quis espelhar o aprendizado dessa época em latas de cerveja.e renova o seu cardápio mensalmente.

Vintage Craft Beer: avenida Guido Mondim, nº 1117, bairro São Geraldo

De terça a sábado, das 18h às 23h30min

8. Cerveja de boteco raiz

Largo da Chosen busca oferecer uma atmosfera de “boteco raiz”, com foco na cultura brasileira. O cardápio se mantém na mesma linha, com petiscos tradicionais de boteco e oito torneiras de chope . Operando em Porto Alegre desde 2016, a Chosen Beer aposta, desde o ano passado, em um novo conceito. Obusca oferecer uma atmosfera de “boteco raiz”, com foco na cultura brasileira. O cardápio se mantém na mesma linha, com

Largo da Chosen: avenida São Paulo, nº 901, bairro São Geraldo

De terça à sexta-feira, das 17h à meia-noite, e, aos fins de semana, do meio-dia às 22h

9. Causa feminista nas cervejas

aliar a causa feminista, homenageando em seus rótulos personagens femininas históricas, com a produção de cerveja artesanal . Em 2021, a marca abriu uma sede em Porto Alegre, chamada de Ninkasi Bar. Olga Benário, que é estilo Pilsen, e Maria da Penha, que é Saison com butiá, são algumas das opções. Fundada no Dia Internacional da Mulher, a Sapatista busca. Em 2021, a marca abriu uma sede em Porto Alegre, chamada de. Olga Benário, que é estilo Pilsen, e Maria da Penha, que é Saison com butiá, são algumas das opções.

Ninkasi Bar: rua João Alfredo, nº 557, bairro Cidade Baixa

De terça-feira a sábado a partir das 17h

10. Cervejas artesanais

Macuco conta com 32 rótulos de cervejas artesanais . Em agosto do ano passado, a marca abriu um novo espaço no bairro Rio Branco. Operando há quatro anos no Centro Histórico, a cervejariaconta com. Em agosto do ano passado, a marca abriu um novo espaço no bairro Rio Branco.