Chosen Beer abre terceira operação no Quarto Distrito em Porto Alegre

Operando na Capital desde 2016, a Chosen Beer, marca de cerveja artesanal, acaba de inaugurar sua terceira operação no Quarto Distrito, o Largo da Chosen. A empresa, que passou pelas páginas do GeraçãoE em outubro, já comanda o Estreito da Chosen, na rua Vasco da Gama, nº 542, e uma lojinha na rua João Telles, nº 529. O diferencial do novo espaço, segundo Ricardo Cioba, um dos sócios, é oferecer uma atmosfera de "boteco raiz", com foco na cultura brasileira.

Em conversa com os sócios Marcelo Caselli, Rudolf Langue e Rafael Alba, o grupo notou a necessidade de expandir o espaço físico do negócio para um local que comportasse a produção da cerveja, que, até então, era terceirizada. “Encontramos esse ponto em janeiro, um local que dá conta das necessidades da cervejaria e, por acaso, o pessoal da casa ao lado, o ponto da esquina mesmo, onde hoje é o bar, estava de partida, então vimos a oportunidade de abranger uma nova operação”, explica Ricardo sobre o novo espaço, localizado na avenida São Paulo, nº 901.

Apesar de estarem localizados no Bom Fim desde o início da marca, o sócio garante que o novo ponto no Quarto Distrito segue a mesma linha dos outros empreendimentos, e acredita que o bairro dialoga com o propósito da Chosen. “Fez sentido fazer esse movimento para cá, sabemos que não somos os únicos a fazer isso, e também acreditamos que podemos participar ativamente do processo de reconstrução do bairro , da mesma forma que chegamos no Bom Fim e nos adaptamos à região”, pontua, ressaltando que a distância entre as operações não é uma preocupação. “Brincamos que, do Bom Fim, é só descer a Doutor Timóteo que já chega aqui”, comenta.

“Existe muito investimento no Quarto Distrito, editais para fomento e melhora da estrutura na região, isso nos trouxe muita segurança em investir aqui e, geograficamente, é uma região muito nobre da cidade, tem uma proximidade grande com os bairros mais econômicos e também uma facilidade de entrada e saída porque estamos ao lado do aeroporto”, enxerga Ricardo sobre a nova localização.

Abertos há pouco mais de uma semana, o empreendedor comenta que a recepção inicial tem sido muito positiva. “Durante o período de obras criamos uma relação com quem está ao nosso redor, e agora recebemos visita de alguns empreendedores que têm negócios na região, e aos poucos vamos criando essa relação, fomos recebidos de braços abertos”, afirma.