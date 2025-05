As contribuições da imigração italiana para o Estado

Nesta terça-feira, 20 de maio, é comemorado os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul. Entre 1875 e 1914, aproximadamente 64 mil italianos deixaram a Europa e se instalaram em terras gaúchas, sobretudo na região da Serra. Nos anos seguintes, novas levas de imigrantes cruzaram o Atlântico e se estabeleceram no Brasil, principalmente no Sul e Sudeste. Por aqui, além de povoar áreas do território gaúcho até então pouco habitadas, a chegada das famílias italianas contribuiu para moldar as bases da economia e da cultura do Estado.

Os imigrantes, a maioria camponeses vindos do norte da Itália, trouxeram na bagagem novas técnicas de agricultura, proporcionando uma maior diversificação das atividades econômicas que eram realizadas no Estado.

Um dos exemplos da influência italiana foi no campo, no cultivo da uva nos parreirais em encostas de morros na Serra e na fabricação de vinho e sucos. A vitivinicultura se transformou em uma importante atividade econômica, colocando os rótulos de vinhos e espumantes gaúchos em posição de destaque.

As pequenas indústrias criadas em diversos setores pelos primeiros imigrantes se consolidaram no transcorrer dos anos e hoje não estão restritas apenas ao Rio Grande do Sul, exportando e levando a marca local para o exterior. Fábricas moveleiras e de metalurgia fundadas por italianos, entre outras, se destacam no setor. No ramo alimentício, massas, queijos e outros produtos foram desenvolvidos dando continuidade às tradições italianas, conquistando consumidores não só entre os descendentes de italianos mas também fora da comunidade.

Outra contribuição importante foi no cooperativismo, em especial o de crédito. O sistema seguia os moldes adotados na Itália conhecido como bancos populares.

Os italianos fundaram cidades que hoje despontam entre os principais polos industriais do Estado, a exemplo de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, entre outras. No Brasil, são mais de 30 milhões de descendentes de italianos, três milhões deles no Rio Grande do Sul (a população atual do Estado, segundo o IBGE, é de aproximadamente 10,8 milhões de pessoas).

Comemorar os 150 anos da imigração italiana é reconhecer a importância do legado deixado pelos italianos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e suas contribuições para tornar o Estado referência em diferentes setores da economia.