Sanduicheria com inspiração italiana abre no Mercado Público de Porto Alegre

Inspirado pelas sanduicherias de rua da Itália durante uma viagem, Rafael Corte criou Giallo Sanduicheria. Localizado no segundo andar do Mercado Público, o local, de acordo com o empreendedor, pretende ser um pedacinho da Itália em Porto Alegre. A operação, que vem sendo maturada desde 2019, abriu as portas no fim de 2023.



De acordo com o empreendedor, a Giallo foi pensada para estar no Mercado Público desde o nome, que significa amarelo em italiano e faz referência a cor do prédio histórico. Formado em Gastronomia, Rafael desenvolveu a receita dos sanduíches, que são feitos com pão ciabatta de longa fermentação e recheados com embutidos como presunto Parma, mortadela Bolonha e presunto cozido, além da da Pasta de Dio, uma mistura de legumes com especiarias criada pelo empreendedor.



O cardápio do local tem 11 sabores pré-definidos de sanduíche, sendo uma das opções vegana e uma opção vegetariana, além de uma tábua de frios. Nas bebidas, o local oferece vinhos, cervejas, refrigerantes e cachaças. Os valores dos sanduíches variam entre R$ 25,00 e R$ 45,00. O carro-chefe da operação é o sanduíche Che Bello, feito com presunto Parma, folhas de rúcula, pesto de manjericão com nozes, queijo muçarela, mel e a pasta de Dio.

A sanduicheria abriu suas portas em novembro de 2023, com investimento aproximado de R$ 100 mil. Com apenas seis meses de operação, enfrentou a enchente que atingiu o Mercado Público. Após 41 dias fechada, a Giallo reabriu e encontrou um público ávido por apoiar o comércio local. “ O movimento está bem legal e diferente do que era antes. Muita gente vem para conhecer e para apoiar os mercadeiros ”, afirma.



Para o futuro, Rafael tem planos de expandir a Giallo para outros pontos da cidade, mas reconhece a importância estratégica de estar no Mercado Público. "Aqui, o produto casa muito bem com o local. O Mercado é um ícone e atrai turistas. Em qualquer cidade do mundo, se tem um Mercado Público, eles vão visitar", comenta. Com perdas estimadas em R$ 60 mil devido à enchente, Rafael está otimista sobre os próximos meses. "Espero que o movimento continue crescendo. Ainda estamos em recuperação, mas a reabertura do trem deve aumentar a circulação no mercado e beneficiar a todos."

Endereço e horário de funcionamento da Giallo Sanduicheria



A Giallo Sanduicheria fica no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, no largo Glênio Péres, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h, e também está disponível no iFood.