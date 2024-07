Com foco nas milanesas, bar de gastronomia uruguaia e argentina é novidade na Cidade Baixa

Aproximando os porto-alegrenses dos países vizinhos, empreendedores e empreendedoras apostam na gastronomia típica uruguaia e argentina como diferencial de seus negócios. Idealizado pelos amigos Alessandro Padilha Jardim e Juan Pedro Barreto Schranck, o Mila Y Birra é um bar focado na culinária da cultura rioplatense - região que contempla o Uruguai e a Argentina. A operação, que oferece pratos típicos, chopes, drinks e vinhos, busca ser um local de acolhimento para a comunidade em Porto Alegre.



Alessandro é natural de Alegrete, próximo à fronteira com a Argentina, e Juan é nascido em Rio Branco, no Uruguai, na fronteira com o Brasil. Portanto, ambos cresceram em um ambiente com muita influência da cultura do Rio do Prata. Ao se mudar para Porto Alegre, Juan começou a trabalhar como garçom no Brechó do Futebol, local onde Alessandro trabalhava.



A dupla, que já havia empreendido em outros segmentos, passou a desenvolver a vontade de comandar um negócio em conjunto. Foi aí que Juan percebeu que faltava um restaurante com o foco em milanesas. "Começamos a trabalhar no Brechó e criamos um vínculo muito forte. Durante a pandemia, chegamos a morar juntos. Assim, começamos a conversar sobre esse projeto das milanesas. Outros lugares têm milanesas, mas faltava que fosse focado nelas", lembra Alessandro.



Mesmo com a ideia em mente, o objetivo da dupla não era abrir o empreendimento tão logo. No entanto, eles receberam uma proposta para assumir um ponto localizado no coração da Cidade Baixa, local que, segundo os empreendedores, era perfeito para o Mila y Birra. "Era um projeto mais ao futuro, mas casou com a oportunidade de assumir o lugar, e pensamos 'tem que ser agora'. Assim, decidimos montar e tocar o projeto", explica Juan.

O negócio tem como foco a gastronomia típica uruguaia e argentina TÂNIA MEINERZ/JC



Como grande parte dos empreendedores gaúchos, Alessandro e Juan sofreram com a enchente de maio. Desde problemas com fornecedores até atrasos na obra, a dupla estima que a inauguração do empreendimento tenha atrasado cerca de dois meses. "Tínhamos comprado equipamentos de uma fábrica que alagou e a iluminação a mesma coisa. Decidimos comprar pela internet e não chegava. Nos assustamos um pouco, mas decidimos abrir. Então, ainda estamos no começo. Quem chegar aqui e voltar, na segunda vez, certamente, já vai ter alguma coisa nova", afirma Alessandro.

Cardápio inspirado no Rio do Prata