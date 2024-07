Cervejaria rural de Viamão amplia e abre bar em novo ponto na Cidade Baixa

O Fermentador, bar da cervejaria rural Zapata e da destilaria Raposa, está de casa nova. O estabelecimento, sediado na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, desde 2021, mudou-se para a casa ao lado, no número 549 da mesma rua. Com algumas alterações no cardápio, o negócio mantém o ideal de oferecer produtos agroecológicos para a clientela.



Criada pelos sócios Filipe Araújo de Paula, Priscilla Borges e Daniel Janke em 2012, a cervejaria Zapata é, segundo eles, a primeira cervejaria rural do Brasil. Localizada no bairro Espigão, um dos pontos mais altos de Viamão, o empreendimento conta com um clima serrano, mesmo que próximo da Capital.

Apesar de realizar eventos para o público em Viamão, Filipe sentia a necessidade de um contato direto com o consumidor final. Assim, o empreendedor decidiu abrir um bar focado no consumo de cerveja. “Era um mundo meio rural, mesmo a gente fazendo eventos de porteira aberta. Então, pegamos uma sala na Zona Sul para abrir um bar. Era bem grande e dava para o pessoal ver todos os processos da fermentação da cerveja, mas acabou não dando certo. Até que um amigo me ligou dizendo que tinha comprado uma casa no coração da Cidade Baixa e queria abrir um pequeno negócio na frente ”, lembra Filipe.



Foi assim que nasceu o Fermentador, um bar com um cardápio enxuto. Durante três anos, o estabelecimento buscou servir produtos agroecológicos e fermentados da fazenda Zapata, como queijos, manteigas e vinhos. “O espaço era bem pequeno, com o cardápio 444: quatro tipos de pastéis, quatro pizzas, quatro tipos de sanduíche e quatro sobremesas, além das cervejas artesanais, vinhos naturais e produtos fermentados”, conta o empreendedor.



No fim de 2023, Filipe, buscando um espaço maior para seu bar, entrou em contato com Natalie, a antiga proprietária do Studio dos Aromas, empreendimento vizinho do Fermentador que estava sem funcionar há cerca de dois anos.

LEIA TAMBÉM > Espaço de beleza inaugura novo ponto em casarão histórico de 1920 no Moinhos de Vento



“A casa ainda tinha uma estrutura muito boa. Pensei ‘isso aqui não pode ficar parado’. Apresentei o projeto de um bar no espaço para a Natalie e ela topou. Ela não está oficialmente no projeto como sócia, mas está presente como amiga e consultora”, explica.



Assim, começaram as preparações para a mudança. O Fermentador original foi fechado e o foco dos empreendedores foi direcionado para as reformas do seu novo ponto. A abertura, porém, estava marcada para o início de maio, coincidindo com o início da maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul.



“Estava quase tudo pronto, só faltava pintar a fachada. Mas começou a chover, e, quando percebemos, a água já estava com mais de 1,8m de altura dentro do bar. Quando entramos, estava tudo revirado. Mofo por tudo, geladeira em cima do fogão”, lamenta Filipe, calculando um prejuízo de quase R$ 60 mil, incluindo os aparelhos danificados e os dias sem trabalhar. “A casa ainda tinha uma estrutura muito boa. Pensei ‘isso aqui não pode ficar parado’. Apresentei o projeto de um bar no espaço para a Natalie e ela topou. Ela não está oficialmente no projeto como sócia, mas está presente como amiga e consultora”, explica.Assim, começaram as preparações para a mudança. O Fermentador original foi fechado e o foco dos empreendedores foi direcionado para as reformas do seu novo ponto. A abertura, porém, estava marcada para o início de maio,“Estava quase tudo pronto, só faltava pintar a fachada. Mas começou a chover, e, quando percebemos, a água já estava com mais de 1,8m de altura dentro do bar. Quando entramos, estava tudo revirado. Mofo por tudo, geladeira em cima do fogão”, lamenta Filipe, calculando um prejuízo de quase R$ 60 mil, incluindo os aparelhos danificados e os dias sem trabalhar.

O novo Fermentador



Devido ao espaço maior, uma das principais diferenças em relação a sede anterior é a ampliação da cozinha, permitindo aos empreendedores oferecerem mais opções no cardápio. Além de porções para compartilhar e comidas de boteco como pizzas, Filipe garante que novos pratos como risoto, carreteiro e carré de ovelha estarão disponíveis para a clientela. Por ser o bar de uma cervejaria, a bebida não poderia faltar. São disponibilizadas oito torneiras de cerveja, divididas em autorais e de parceiros . Além disso, o Fermentador oferece vinhos e drinks autorais.



Segundo o empreendedor, um dos compromissos do negócio é com a cena cultural de Porto Alegre. Para isso, o bar conta com um segundo andar, onde serão ministrados cursos e workshops no período da tarde. Outro ponto destacado por Filipe é a proximidade do Fermentador com a rua Vereador Dilamar Machado, região conhecida como Beco do Pesqueiro, local que ele pretende revitalizar.



“Estamos perto do Museu de Porto Alegre e da primeira entrada para o Beco do Pesqueiro, onde o pessoal pescava e depois cruzava a ponte dos açorianos para vender. Era um local de convivência de trabalhadores, pretos, indígenas, açorianos, todo mundo junto. Quero resgatar esse espírito na região, fazer feiras, eventos culturais e revitalizar. Quero transformar o espaço em algo parecido com o Beco do Batman, em São Paulo”, compara Filipe.

LEIA TAMBÉM > Empreendedoras criam hub de soluções para fortalecer negócios LGBTQIAPN+

Endereço e horário de funcionamento do Fermentador



O fermentador está localizado na rua João Alfredo, n° 549, e opera de terça-feira a sábado, das 17h à meia-noite. O local ainda está no período de soft opening. Para mais informações, acesse o Instagram (@fermentadorpoa).