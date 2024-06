Espaço de beleza inaugura novo ponto em casarão histórico de 1920 no Moinhos de Vento

A Penteadeira, espaço de beleza que tem como proposta o acolhimento e bem-estar, nasceu da união de duas amigas que buscavam uma nova experiência na área de cuidados estéticos. Sócias desde 2018, as cunhadas Isabella Sclovsky e Bruna Kubaski acharam o ponto ideal para a operação. Agora, o negócio fica em um casarão histórico do bairro Moinhos de Vento e oferece às clientes maquiagem com produtos importados e tratamentos capilares.



Atualmente, a empresa conta com três sócias: Isabela, Bruna e Theodora da Costa, maquiadora e advogada que se juntou ao negócio em novembro. A história da marca nasceu com inspiração exatamente em seu nome. Em 2018, Bruna teve uma filha e decidiu mudar de carreira para ficar mais próxima da família. Na mesma época, Isabela estudava psicologia, mas optou por trancar o curso. “Sempre fui a amiga que maquiava, mas, quando comecei a adquirir produtos mais caros, tornou-se inviável maquiar as pessoas sem cobrar. Comecei com um valor simbólico, depois amigas indicaram outras amigas, e eu cobrava um pouco mais. Chegou ao ponto em que eu passava os fins de semana maquiando desconhecidos no meu quarto, na frente de uma penteadeira”, lembra Isabela.



Em uma conversa despretensiosa, Bruna contou à cunhada que estava pensando em abrir uma loja de vestuário. Rapidamente, Isabela expôs que, com metade daquele investimento, elas poderiam abrir um espaço focado em maquiagem de alta qualidade. Decididas a formalizar a sociedade, Isabela viajou para Miami, nos Estados Unidos, para comprar os produtos de maquiagem que seriam utilizados na Penteadeira.

LEIA TAMBÉM > Gaúchas lançam linha de suplementos alimentares clean label



Focadas em permanecer no Moinhos de Vento, a primeira sala comercial alugada pelas empreendedoras tinha apenas 24m². Em menos de um ano, o local já não comportava o volume de atendimentos, o que levou à primeira mudança, em junho de 2019, para uma sala comercial de 40m². Quando Bruna e Isabela estavam prestes a realizar a terceira expansão, o início da pandemia de Covid-19 mudou os planos das empreendedoras.



A Penteadeira passou um ano de portas fechadas. Os atendimentos foram retomados em outubro de 2021, junto com a terceira expansão para uma sala de 60m² e um desejo: encontrar uma casa que transparecesse a personalidade da Penteadeira. “Temos uma identidade visual forte, então não poderia ser uma casa comum, nos colocando uma missão mais complexa, que seria encontrar uma casa que tivesse a nossa personalidade”, explica Bruna.



Pensando em diversificar os negócios e atender a grande demanda de clientes, em 2022, Bruna e Isabela abriram o Anexo, braço na área de cabelos da Penteadeira. No entanto, a dinâmica de duas salas comerciais não estava agradando as sócias. “É muito importante para nós que a Penteadeira não seja como um salão tradicional. Ficamos muito desconfortáveis quando vemos que nossas clientes estão desconfortáveis”, conta Bruna. Focadas em permanecer no Moinhos de Vento, a primeira sala comercial alugada pelas empreendedoras tinha. Em menos de um ano, o local já não comportava o volume de atendimentos, o que levou à primeira mudança, em junho de 2019, para uma sala comercial de 40m². Quando Bruna e Isabela estavam prestes a realizar a terceira expansão, o início da pandemia de Covid-19 mudou os planos das empreendedoras.A Penteadeira passou um ano de portas fechadas. Os atendimentos foram retomados em outubro de 2021, junto com a terceira expansão para uma sala de 60m² e um desejo: encontrar uma casa que transparecesse a personalidade da Penteadeira. “Temos uma identidade visual forte, então, nos colocando uma missão mais complexa, que seria encontrar uma casa que tivesse a nossa personalidade”, explica Bruna.Pensando em diversificar os negócios e atender a grande demanda de clientes, em 2022, Bruna e Isabela abriram o. No entanto, a dinâmica de duas salas comerciais não estava agradando as sócias. “É muito importante para nós que. Ficamos muito desconfortáveis quando vemos que nossas clientes estão desconfortáveis”, conta Bruna.

Bruna Kubaski e Isabella Sclovsky são as fundadoras da Penteadeira TÂNIA MEINERZ/JC

Casarão no Moinhos de Vento



A procura de quase um ano levou a um casarão de 1920 com 200m² na rua Barão de Santo Ângelo, nº 178, no Moinhos de Vento. A mudança, no entanto, veio em um momento triste: a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. “Foi uma decisão meio doída, porque não dá para ficar superfeliz e apresentar nossa casa nova enquanto o Estado estava embaixo da água. Mas estávamos com as duas salas alugadas onde operávamos antes e mais a casa, tudo isso sem poder trabalhar, então precisávamos conter os gastos, tapar os buracos”, conta Isabela.

LEIA TAMBÉM > Marca de óculos pintados à mão abre nova unidade no Moinhos de Vento



Recém-inaugurado, o local funciona com espaço para corte e tratamento de cabelos no térreo e três cadeiras para maquiagem no segundo andar. De acordo com Isabela, essa será a capacidade máxima de atendimentos da operação, uma vez que a ideia é que as clientes se sintam em paz durante o atendimento. De acordo com as sócias, o investimento total no novo ponto foi de aproximadamente R$ 500 mil.



Por se tratar de um casarão com a fachada tombada, muitos dos elementos originais da construção foram mantidos. Isso resulta em um ambiente aconchegante acolhedor, o que, segundo as sócias, é ideal para o bem-estar de clientes que procuram um ambiente calmo. “Nosso foco sempre foi proporcionar um ambiente acolhedor e confortável, tanto para nossas clientes quanto para nossa equipe. Não gostamos de um ambiente tumultuado, e isso reflete em cada decisão que tomamos para a Penteadeira,” explica Bruna. Recém-inaugurado, o local funciona com espaço para corte e tratamento de cabelos no térreo e três cadeiras para maquiagem no segundo andar. De acordo com Isabela, essa será a capacidade máxima de atendimentos da operação, uma vez que a ideia é que as clientes se sintam em paz durante o atendimento. De acordo com as sócias, o investimento total no novo ponto foi de aproximadamente R$ 500 mil.Por se tratar de um casarão com a fachada tombada, muitos dos elementos originais da construção foram mantidos. Isso resulta em um ambiente aconchegante acolhedor, o que, segundo as sócias, é ideal para o bem-estar de clientes que procuram um ambiente calmo. “Nosso foco sempre foi proporcionar um ambiente acolhedor e confortável, tanto para nossas clientes quanto para nossa equipe. Não gostamos de um ambiente tumultuado, e isso reflete em cada decisão que tomamos para a Penteadeira,” explica Bruna.

Novos serviços no horizonte



A Penteadeira é a primeira experiência no empreendedorismo de Bruna e Isabela. As sócias pontuam que, mesmo conhecendo a fundo o mundo das maquiagens, muitos desafios só são aprendidos na prática. “Para mim, é indispensável ter uma rede de apoio, porque quando me apavoro com algo, é o momento em que a outra não pode estar apavorada. Então, temos que nos encorajar”, conta Isabela.



As sócias pretendem manter um estilo fora dos moldes tradicionais no ramo da beleza. “ É preciso ter coragem para empreender assim, porque vamos criar a estrada , ela não existe, não está ali visível. A estrada vai depender do teu próprio esforço”, acredita Bruna. A ideia é que, nos próximos meses, o negócio amplie sua gama de serviços, incluindo atendimentos como design de sobrancelhas e demais serviços voltados à área estética.

O local atende sob demanda mediante agendamento TÂNIA MEINERZ/JC

Endereço e horário de funcionamento da Penteadeira



A Penteadeira fica na rua Barão de Santo Ângelo, nº 178, no Moinhos de Vento. O atendimento para agendamentos é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Para mais informações, acesse o Instagram (@apenteadeira). O contato também pode ser feito por meio de WhatsApp (51) 99928-6889.