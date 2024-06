Marca de óculos pintados à mão abre nova unidade no Moinhos de Vento

Stéfani Rodrigues

21 Junho 2024

A Pop! Óculos Diferentes, que surgiu na Zona Sul, inicia sua expansão com uma nova loja na Quintino Bocaiuva

A Pop! Óculos Diferentes, negócio que começou a operar em 2021 na Zona Sul de Porto Alegre com proposta de unir ótica com arte, abriu uma nova unidade. O negócio, agora, conta com uma loja na rua Quintino Bocaiuva, nº 310, no bairro Moinhos de Vento. A operação, que tem como diferencial as armações de óculos pintadas à mão, abriu as portas nesta quinta-feira (20).Angra Ornel Brilhante, fundadora da Pop, conta que o novo ponto veio a partir do amadurecimento da marca. “Entendemos que nossa marca já se consolidou na Zona Sul, então começamos a procurar um outro lugar para essa expansão. Encontramos este local em que estamos fazendo dele a nossa segunda casa”, conta a empreendedora. Outro ponto crucial para a escolha do bairro para expansão foi a percepção de que mais de 40% dos clientes da marca estavam no Moinhos de Vento. “Além de muitas clientes estarem aqui, temos muita gente vindo de fora de Porto Alegre e de fora da própria Região Metropolitana. Então, estar aqui também facilita o acesso dos nossos clientes que moram mais distantes”, explica. Para a expansão, a Pop conta com um novo sócio, Marlon Ferreira. Assim como Angra, Marlon já possuía uma vivência anterior em óticas. Foram 15 anos no ramo, antes de receber o convite de Angra e seu marido Carlos para integrar a sociedade e comandar a unidade do Moinhos de Vento. “Agora, o sentimento é de frio barriga, porque é um desafio estar em um lugar que a Pop ainda não ocupa, mas tudo foi muito planejado, então estamos supertranquilos, essa região aqui foi superestudada e escolhida a dedo”, conta Marlon.