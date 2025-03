Com estúdio de podcast e coworking, espaço criativo é novidade em Garibaldi

A Serra Gaúcha acaba de ganhar um novo ponto de encontro para criativos, empreendedores e amantes da inovação. Inaugurado na primeira semana de março, o PGB Hub One é o primeiro espaço físico da PGB Inteligência, empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento para arquitetura, design e moda. Localizado em Garibaldi, o ambiente combina coworking, estúdio de podcast e biblioteca colaborativa, oferecendo uma estrutura flexível para quem busca um local para trabalhar e criar conexões.



À frente do projeto está Paula Bragagnolo, fundadora e diretora criativa da PGB. A plataforma digital da empresa foi lançada em 2021, mas a ideia de um espaço físico sempre esteve nos planos. "Apesar de termos começado no digital, o sonho do Hub já existia desde o início. A pandemia de Covid-19 adiou esse projeto, mas também reforçou a importância do presencial", explica Paula. "Como gestora e criativa, sentia essa necessidade, e percebi que nossa comunidade também."



Segundo Paula, PGB Hub One não é apenas um escritório compartilhado. Com 55m², o ambiente foi projetado para ser flexível e acolhedor, priorizando a troca de ideias. " Queríamos fugir daquele modelo tradicional de coworking, que muitas vezes prioriza apenas produtividade. Nosso espaço é pensado para ser inspirador , com luz natural, cores claras e áreas que incentivam a introspecção e a colaboração", descreve Paula.

A estrutura inclui um biblioteca colaborativa, com livros e materiais de pesquisa selecionados por Paula ao longo dos anos; mesa compartilhada para trabalho em grupo; sala multiuso, que pode virar estúdio de podcast ou espaço para reuniões e acervo de materiais, como tecidos, paletas de cores e referências para projetos criativos.



O acesso é gratuito para assinantes da PGB, enquanto o público geral pode utilizar o espaço mediante reserva por hora ou diária. "Aqui na Serra, sentimos falta de ambientes assim. Muitos profissionais autônomos e estudantes precisam de um lugar para trabalhar, além de cafés ou home office", comenta Paula, falando que muitos profissionais acabam se deslocando para o Vale dos Sinos, para ter acesso a essa estrutura.



Para os próximos meses, a expectativa, de acordo com a empreendedora, é que o Hub One se consolide como um polo de inovação na região, atraindo não apenas designers e arquitetos, mas também empreendedores digitais, artistas e criativos de diversas áreas. "Queremos que as pessoas criem o hábito de usar esse espaço para pesquisar, cocriar e se conectar. O futuro é colaborativo, e nosso objetivo é fomentar parcerias que gerem transformação", afirma Paula.