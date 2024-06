Bar do Bom Fim abre cafeteria focada em brownies no bairro Rio Branco

Bibah, bar que opera na rua General João Telles, está chegando no bairro Rio Branco, desta vez como cafeteria. O negócio, que tem como um de seus braços a produção de brownies e cookies, aposta na operação diurna na rua Miguel Tostes, nº 457. No espaço, fica o Hub Rio Branco, liderado pelo bar Limonata. O local reúne barbearia, brechó e um espaço de beleza e bem-estar. , está chegando no bairro Rio Branco, desta vez como cafeteria. O negócio, que tem como um de seus braços a produção de brownies e cookies, aposta na operação diurna na rua Miguel Tostes, nº 457. No espaço, fica o, liderado pelo bar Limonata. O local reúne barbearia, brechó e um espaço de beleza e bem-estar.

Aida Peruzzo dos Reis é a proprietária da operação, que é gerenciada por Rick Feijó e Arthur dos Reis. A cafeteria começou a operar na última quinta-feira (13). Segundo Rick, o desejo de abrir uma operação diurna veio a partir das peculiaridades do ponto do Bom Fim. "Já estávamos, desde ano passado, fazendo essa separação do café, porque, na João Telles, o movimento é de noite. Os doces saiam muito no Ifood ou de noite, e a gente aberto o dia inteiro", pontua o empreendedor. A escolha pelo ponto no Rio Branco veio a partir de um convite do Limonata. "Pensamos que seria bom ter o café em uma rua mais movimentada, que passasse mais gente durante o dia. Até que o Leo, que é o dono do Limonata, disse que estava procurando alguém para gerenciar o café e lembrou da gente. Ele lançou esse hub, que a ideia é ter vários serviços na mesma casa", conta.

No café, o foco são os brownies e cookies, que são decorados com glitter. "Fomos investindo nos brownies nas fatias", conta Rick. Os brownies, disponíveis nos sabores nozes, framboesa, Stikadinho, Oreo e P & B, custam R$ 9,90 a unidade e R$ 27,00 em um combo com três brownies. Já os cookies, custam R$ 15,90 nos sabores chocolate, Nutella e red velvet, carro-chefe da operação. Outro destaque entre a clientela, conta Rick, é o brownie no pote, que sai por R$ 25,00. O espaço contam com opções de cafés quentes e gelados. " Tem que construir o ponto ainda. Passa bastante gente, mas temos que mostrar que estamos aqui . Queremos testar os horários, trazer o pessoal que está procurando um local para trabalhar. Queremos servir um café bom, além dos doces que já são conhecidos", diz o empreendedor.

Com operação recente, o objetivo é entender a demanda da região e adaptar a operação conforme as necessidades da clientela do entorno. "Vamos ter que adaptar o cardápio, talvez oferecer mais opções de salgados, sanduíches", pontua. Além do café, o espaço do Rio Branco atenderá a produção dos brownies para o delivery e também para os cerca de 30 pontos comerciais que o Bibah atende.

Endereço e horário de funcionamento do Bibah

O espaço no bairro Rio Branco opera diariamente, das 13h30 às 21h. Já no Bom Fim, a operação passa a ser somente na sexta e sábado à noite e aos domingos durante a tarde. "Vamos manter nos horários que mais vale a pena", explica o empreendedor.