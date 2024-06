Família venezuelana abre restaurante de comida típica em Porto Alegre

O restaurante Todo Vene, novidade na Galeria Moinhos de Vento, é, segundo os sócios, o único empreendimento de comida venezuelana em Porto Alegre. Comandado por Auristela Teran e José Carlos Silva, mãe e filho, o local é um bistrô e café que busca apresentar a cultura da Venezuela para o público gaúcho.

Carlos e Auristela moram em Porto Alegre há aproximadamente três anos. Naturais da cidade de Puerto Ordaz, eles tomaram a difícil decisão de deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. “Infelizmente, lá não temos futuro. É uma situação muito difícil”, lamenta Carlos.



O primeiro a chegar em solo brasileiro foi Carlos. Mesmo sem nunca ter trabalhado na área, ele conseguiu um emprego em um restaurante, trabalhando como garçom. Em pouco tempo, o empreendedor conta que foi promovido para o cargo de gerente e, assim, passou a perceber o apreço dos porto-alegrenses pela gastronomia. Portanto, quando a Auristela chegou ao Brasil, a dupla decidiu que o próximo passo de sua aventura seria abrir um restaurante de comida típica.

“Viemos para cá com a mentalidade de superação. Então, percebemos essa oportunidade de mostrar a nossa culinária, a nossa cultura, que é tão conhecida em outros países, mas que o brasileiro não conhece muito. Queremos mostrar para o Brasil o que é a cultura venezuelana, então decidimos empreender no ramo da gastronomia”, conta Carlos.Auristela é geóloga e Carlos estava completando a formação em engenharia, portanto, não tinham o conhecimento necessário para abrir um negócio. Assim, ela fez um curso de confeitaria profissional, que contava com aulas de empreendedorismo, e um curso de finanças focado na abertura de restaurantes.“O curso foi muito completo. Aprendi desde questões de boas práticas até colocar o preço nas coisas. Juntamos tudo o que Carlos aprendeu trabalhando em restaurante com o que eu aprendi nos cursos e abrimos o restaurante”, explica Auristela.A primeira experiência da dupla no mundo do empreendedorismo, porém, não foi tão bem sucedida. O primeiro Todo Vene abriu em abril de 2023 em um ponto próximo a rua 24 de Outubro e, segundo eles, não tinha muito movimento. O jogo começou a virar quando, no início deste ano, surgiu a oportunidade de abrir o negócio novamente, desta vez na Galeria Moinhos de Vento, na avenida independência.

“Não tínhamos muita coisa. Pensamos “Vamos?”, e aí nós fomos. Conseguimos abrir, mas ali na 24 de Outubro não deu certo. Fechamos em dezembro e, depois de um mês pensando o que fazer, um amigo nosso nos apresentou essa oportunidade. Ainda estávamos assustados, mas decidimos tentar de novo e, até agora, tem dado certo”, afirma Carlos.O Todo Vene é um empreendimento familiar. Auristela cuida da cozinha, Carlos do balcão e, eventualmente, recebem ajuda de uma tia e da esposa de Carlos.como é o caso da farinha de milho, insumo essencial para a culinária da região.prato de massa de pão recheada feita com farinha de milho, que são servidas em diversos sabores - o queridinho da clientela, segundo os sócios, é o sabor Pabellón, arepa recheada com carne, feijão e banana da terra frita. Além disso, são oferecidos os, aperitivo de queijo envolto com uma massa fina de farinha de trigo, os, banana da terra frita coberta com carne temperada, ass típicas da venezuela, feitas com farinha de milho e o prato nacional da Venezuela, o, similar a uma à la minuta, que substitui as batatas por bananas da terra fritas. Outro item de destaque é o papelón com limón, bebida típica feita com rapadura de cana e suco de limão. “As arepas estão ficando bem conhecidas. Fico muito feliz de ver um brasileiro pedindo uma arepa. Mostra que nosso trabalho está dando certo”, conta Auristela.