Personal chef de ator hollywoodiano abre restaurante ítalo-gaúcho em Porto Alegre

Localizado no bairro São João, o L’unico Restaurante é novidade em Porto Alegre. Com o objetivo de recriar pratos clássicos da culinária gaúcha com foco em texturas e sabores diferenciados, o local é comandado pelo chef Alex Corrêa, profissional com vasta experiência internacional e que trabalhou diretamente com um renomado ator de Hollywood - por conta de um contrato de sigilo, a identidade do ator terá que ser preservada.



A caminhada de Alex na cozinha começou de maneira despretensiosa. Graduado em Administração e Engenharia de Alimentos, o empreendedor entrou no mundo da gastronomia através de um amigo. “Quando fui morar em Londres para estudar, dividia o apartamento com um cozinheiro. Ele foi me ensinando até que me convidou para trabalhar na cozinha”, relembra.



Assim, Alex foi pulando de país em país, sempre buscando trabalhar na cozinha. O primeiro grande passo de Alex, porém, foi quando ele recebeu a oportunidade de trabalhar em iates de luxo. Segundo o empreendedor, eram embarcações com valores bilionários, que recebiam inúmeros convidados famosos. Foi depois dessa experiência que o empreendedor resolveu fazer uma formação em gastronomia. “Estudei no Instituto Internacional de Culinária Italiana na Calábria. Fiz curso de confeitaria na França, fui para Tailândia fazer curso de comida tailandesa e fiz curso em Buenos Aires, que, na época, tinha o melhor curso de gastronomia da América Latina”, lembra Alex.

Inserido em um ambiente luxuoso, Alex começou a fazer seu nome entre as celebridades que frequentavam os iates. Foi assim que ele conheceu o ator de Hollywood que o contratou para ser seu personal chef. A vida de Alex mudou drasticamente depois disso. Morando em Nova York, ele conheceu e trabalhou para celebridades mundiais, como Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper e Bono Vox. “Consegui um visto de habilidades extraordinárias, algo que só dão para cientistas e coisas do tipo. É muito difícil ter um deles”, orgulha-se.

O L'unico fica rua Gen. Couto de Magalhães, nº 1195 TÂNIA MEINERZ/JC



Viver uma vida de ator de cinema, porém, tem suas desvantagens. Entre viagens internacionais e longas jornadas de trabalho, Alex se via saindo de seu apartamento para trabalhar e voltando apenas para dormir. Pensando em ter mais tempo com sua esposa, pediu demissão e voltou a trabalhar nos iates - onde trabalhava incessantemente por um período, depois recebia longas férias.

Novo restaurante em Porto Alegre



Em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, o pai de Alex adoeceu. Sendo filho único, ele resolveu deixar a vida no exterior para voltar para Porto Alegre. Alex conta que ter seu próprio restaurante era um desejo antigo seu. Após um período procurando o ponto perfeito, ele se estabeleceu em um espaçoso casarão, localizado na rua General Couto de Magalhães, nº 1195. O espaço que, segundo Alex, tem como objetivo simular um ambiente de uma exposição artística, conta com uma combinação de releituras de pinturas clássicas com obras autorais. Além disso, o local possui um ambiente ao ar livre, localizado no segundo andar do empreendimento.

O L’unico Restaurante conta com um cardápio 100% autoral e utiliza produtos sazonais. Atualmente, Alex oferece 16 pratos para sua clientela, divididos em entradas, pratos principais e sobremesas. Segundo o chef, o objetivo do restaurante é trazer uma releitura de pratos clássicos da cultura gaúcha, combinando-os com aspectos da culinária italiana e brincando com as texturas e sabores das receitas.



Assim, os pratos do restaurante utilizam insumos como costela, preparada em 12 horas, e a tainha, peixe muito consumido no Rio Grande do Sul. O prato que mais chama a atenção, diz Alex, é o risoto de urtiga, ingrediente pouco comum em pratos da alta gastronomia.

Inaugurado há um pouco menos de um mês, o L'unico Restaurante foi mais um dos inúmeros empreendimentos que foram afetados indiretamente pelas enchentes. Por conta da situação que se encontrava o Estado e a Capital, a inauguração do restaurante foi adiada, com as portas do empreendimento abrindo cerca de duas semanas depois do planejado.

Endereço e horário de funcionamento do L'unico Restaurante

O L’unico Restaurante está localizado na rua General Couto de Magalhães, n° 1195, e opera de quarta-feira a sábado, das 19h às 23h. Aos domingos, das 12h às 15h. Para reservas e mais informações, acesse o Instagram (@lunicorestaurante).