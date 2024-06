Tradicional churrasquinho do entorno do Beira-Rio chega a viaduto da Zona Norte

Tradicional churrasquinho do Viaduto Dom Pedro I, no bairro Praia de Belas, no entorno do estádio Beira-Rio, o D'Galeto & Gato se prepara para expandir. No fim de junho, o negócio, que existe desde 2006, começará a operar também no Viaduto Obirici, no cruzamento das avenidas Assis Brasil e Plínio Brasil Milano, na Zona Norte de Porto Alegre. Em um container, o negócio estará ao lado de outras duas operações, que venceram a licitação feita pela prefeitura da Capital para revitalização do espaço.

Aurio Giovanella, proprietário do D'Galeto & Gato e também do Mek Aurio, xis que fica no mesmo viaduto que o churrasquinho no bairro Praia de Belas, conta que está entusiasmado com a chegada à Zona Norte. No entanto, o negócio, que estava previsto para começar a operar ainda em maio, teve sua inauguração atrasada em virtude das enchentes. Aurio conta que as operações do bairro Praia de Belas foram fortemente impactadas, com perdas de mercadorias e equipamentos. "Ficamos 21 dias fechados no Mek Aurio e 18 dias no churrasquinho. Perdemos mais mercadorias, dois freezers. Não é consolo, mas isso tiramos de letra. Tenho muitos amigos que perderam tudo", diz Aurio, contando que o funcionamento dos negócios já está normalizado. , xis que fica no mesmo viaduto que o churrasquinho no bairro Praia de Belas, conta que está entusiasmado com a chegada à Zona Norte. No entanto, o negócio, que estava previsto para começar a operar ainda em maio, teve sua inauguração atrasada em virtude das enchentes. Aurio conta que as operações do bairro Praia de Belas foram fortemente impactadas, com perdas de mercadorias e equipamentos. "Ficamos 21 dias fechados no Mek Aurio e 18 dias no churrasquinho. Perdemos mais mercadorias, dois freezers. Não é consolo, mas isso tiramos de letra. Tenho muitos amigos que perderam tudo", diz Aurio, contando que o funcionamento dos negócios já está normalizado.

De acordo com o empreendedor, a proposta é revitalizar o espaço na Zona Norte TÂNIA MEINERZ/JC

O empreendedor diz que o mês de maio foi marcado pela dualidade em seus negócios. Enquanto no Praia de Belas o movimento era de reconstrução, na Zona Norte o sentimento era de começo. "Foi um o oposto do outro. Como já estávamos com esse em andamento, não podíamos parar. E o outro ponto fechou, tivemos que reestruturar. Limpeza, organização, ver o que perdemos. Estávamos com duas cabeças: uma para andar para frente, outra resgatando o que tinha . Foi difícil", avalia Aurio.

A chegada da Zona Norte veio a partir de uma licitação para revitalização do Viaduto Obirici, cujo resultado foi publicado em 1 de abril de 2024 no Diário Oficial da prefeitura de Porto Alegre. Aurio conta que a decisão de expandir apenas com o churrasquinho foi estratégica. "O churrasquinho é um pouco mais prático. Para o xis, a estrutura teria que ser maior. Como tenho a produção do churrasquinho lá no viaduto Dom Pedro I, ele vem pronto para cá. E como nossa cidade é a capital do churrasco, então vamos encher de churrasquinho pelo cidade", projeta o empreendedor, revelando que deve tirar mais planos do papel ainda neste ano. "Meu projeto é pegar vários pontos em Porto Alegre e colocar o churrasquinho D'Galeto & Gato. Tem mais um ou dois que estamos vendo, se tudo der certo. A previsão era colocar mais esses dois neste ano, mas agora, com tudo que aconteceu, não sei se as coisas vão fluir", pondera.

O viaduto Obirici foi grafitado pelo artista Erick Citron, com imagens que contam sobre a lenda da indígena Obirici. Segundo Aurio, o objetivo do negócio é contribuir para que o viaduto se torne um espaço agradável e frequentado pelos moradores da região. "Estamos investindo para ficar um negócio bem legal. Queremos fazer um paisagismo que nem temos lá. Fazer algo bem legal para que as pessoas cheguem aqui e se sintam no pátio das suas casas", diz.

O viaduto Obirici fica no cruzamento das avenidas Assis Brasil e Plínio Brasil Milano TÂNIA MEINERZ/JC

A novidade deve provocar uma ampliação na equipe do negócio. A perspectiva de Aurio é contratar seis pessoas para a operação na Zona Norte e mais duas para incrementar a produção dos churrasquinhos no bairro Praia de Belas. O empreendedor pontua que ainda está estudando o horário de funcionamento, que num primeiro momento deve ser somente à noite, mas com possibilidade de atender também durante do dia, atendendo o fluxo da região. "O trânsito aqui é mais caótico, tem mais circulação de gente. Estou adaptando o negócio para ver como vamos fazer nossa logística. Vejo bastante circulação", compara o empreendedor.

Mesmo antes de inaugurar o D'Galeto & Gato na Zona Norte, Aurio já planeja novos passos na região. "É a realização de um sonho. É uma expectativa vir para a Zona Norte, estou apostando. Quem sabe, mais adiante, como o pessoal está pedindo, vou vir com o Mek Aurio também, mas em outro lugar na Zona Norte", projeta.