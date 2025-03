Com mais de 15 anos de história, supermercado é administrado por empreendedora na Zona Leste de Porto Alegre

Há mais de 15 anos em funcionamento, o Supermercado Gasparotto é um ponto de referência em variedade de produtos no bairro Jardim do Salso, Zona Leste da Capital. À frente do negócio está a empreendedora Carla Mendes Borges. “Venho de uma família de empreendedores, assim como meu marido, que cresceu com comerciantes. O mercado começou em 2009, mas houve uma longa trajetória por trás”, conta.

A ideia do negócio veio em um momento decisivo, de procura por mais independência e qualidade de vida para a família. Quando o filho de Carla completou um ano, ela e o marido perceberam que era a hora de investir no futuro. Na época, o marido ainda trabalhava com o pai, mas o desejo pelo próprio empreendimento começou a crescer.

“As coisas acontecem como tinham de acontecer. Quando chegamos nesse espaço, não tínhamos dinheiro, mas precisávamos dar um jeito. Acho que muito do que conquistamos veio de nos imaginarmos na situação e projetar um futuro bom”, explica.

Localizado na esquina das ruas Prof. Abílio Azambuja e São Simão, o local onde o mercado ocupa hoje encantou a empreendedora já na primeira visita. “ Achamos que o bairro necessitava, não havia comércio na volta. Vimos uma oportunidade aqui há mais de 20 anos .” Embora a inauguração do Gasparotto tenha acontecido em 2019, a trajetória de Carla no empreendimento remete ao início dos anos 2000. “Levamos oito anos para construir a loja, e, nesse tempo, tivemos muitos percalços. Precisamos parar as obras muitas vezes no meio do caminho por falta de dinheiro”, conta. Foi quando o casal buscou por um financiamento, montou o maquinário e iniciou as vendas, ainda com apenas meia loja e sem açougue. “Iniciamos pequenos e quase sem nada. Mas nessa caminhada, o crescimento vem da nossa persistência. Nos primeiros dias, fechava o mercado e chorava. Era muito difícil, muito trabalho. Entravamos aqui às 6h30min e muitas vezes saíamos daqui só às 3h”, lembra. LEIA TAMBÉM > Atendendo 30 mil turistas por ano, tradicional restaurante de Nova Petrópolis celebra 45 anos Além disso, enquanto mulher à frente do empreendimento, ela conta os desafios que superou na posição. “Existe um preconceito no ramo com empreendedoras. É esperado que um homem esteja à frente de um mercado. Muitas vezes, não te respeitam da mesma maneira, e sempre concluem que o homem é o dono. Ainda existe machismo na área de supermercados”, explica. Um ponto destacado por Carla para o progresso no negócio é o tratamento à clientela. “Atendíamos muito bem mesmo no início, e trouxemos a melhor qualidade que poderíamos oferecer para o bairro. Fomos cativando pela honestidade, ouvindo o cliente.” De acordo com ela, o posicionamento gerou confiança por parte de quem comprava no Gasparotto e, em um ano, as vendas fizeram um boom. “Um dia, meu marido me disse que estava na hora de abrirmos toda a loja. Também fomos descobrindo o nosso público e o que ele necessitava. Passamos a trabalhar com produtos e marcas que o bairro nos pedia”, conta. A empreendedora pontua que a base para o negócio sempre foi a escuta ao consumidor, a honestidade e ter em mente que a clientela deve ser conquistada para sempre. “É um conjunto de várias coisas. Focamos no trabalho e foi crescendo, enquanto fidelizávamos os clientes.” Durante a pandemia, o formato de vendas do mercado sofreu alterações. Com a busca por entregas em domicílio de alimentos e itens de necessidade básica, o Gasparotto expandiu o modelo distribuição. “Clientes que estavam em isolamento ligavam e pediam pelos produtos, então levávamos até lá”, recorda. No período de cheias de 2024 o mesmo ocorreu. Ela conta que o bairro não foi atingido, e que, dessa forma, o atendimento se estendeu para todas as regiões de Porto Alegre, que buscavam por itens básicos, como água, no estabelecimento. Hoje, o delivery se tornou um diferencial do negócio. “Nos últimos 15, 20 anos, muita coisa mudou na forma de fazer negócio. Evoluímos muito, hoje temos acesso a informações e é possível trabalhar até mesmo pelo WhatsApp. Quando abrimos, não havia tamanha conexão, que auxilia o empreendimento.” Em termos econômicos, Carla também fala sobre as dificuldades de manter as finanças em dia. “São muitos gastos e muitos impostos, o que deixa as empresas sem perspectivas. Além dos problemas atuais como o calor e as enchentes que ocorreram, afetando os fornecedores e produtores locais”, esclarece. LEIA TAMBÉM > Com feijoada no cardápio, clássica lancheria do Bom Fim abre em novo ponto Como destaque de produtos, a empreendedora pontua que os pães e as carnes são os carros-chefes do mercado. E para o futuro, vem novidades para o espaço do Gasparotto: o mercado contará com um bazar. “Reformamos todo o espaço para atender melhor o nosso cliente e fizemos a parte do mezanino, onde será o bazar. Também vimos a necessidade na região, onde as pessoas precisam ir até o Centro para comprar utensílios, eletrodomésticos e cama, mesa e banho”, conclui.

Local e funcionamento do Gasparotto

O Supermercado Gasparotto está localizado na rua Prof. Abílio Azambuja, n º 426, no Jardim do Salso, em Porto ALegre. O local está de portas abertas de segunda a sábado, das 7h às 20h30min e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.