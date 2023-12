Retirado do entorno do Beira-Rio, Mek Aurio consolida novo ponto em viaduto no bairro Praia de Belas

Comer um xis e tomar uma cerveja no Mek Aurio é parte de uma tradição – e até superstição – para muitos colorados que frequentam o Beira-Rio. A lancheria foi inaugurada no entorno do estádio em 1985. Durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014, no entanto, o negócio foi retirado do endereço e passou a operar em um food truck. Em 2022, o Mek Aurio regressou a um ponto fixo no bairro Praia de Belas, com um container debaixo do Viaduto Dom Pedro I.

O local recebeu mesas, cadeiras, banheiros, pinturas, iluminação e plantas, além da nova operação da tradicional lancheria. Trata-se de um projeto-piloto da prefeitura de Porto Alegre para a revitalização de áreas públicas, como explica Aurio Giovanella, proprietário do empreendimento e responsável pela realização das obras. “As pessoas não costumam frequentar os viadutos. Aqui era depósito de lixo, tinha barata. E eu queria dar vida ao viaduto. Fiz uma proposta para cuidar daqui e colocar um negócio”, destaca. O container do Mek Aurio foi inaugurado em julho de 2022. “Tinha uma expectativa alta quando vim para cá, e isso se concretizou. Estamos trabalhando muito bem.”

A tradição do negócio foi ponto-chave para a consolidação do novo endereço. O empreendimento opera no bairro Praia de Belas desde 1985. À época, Aurio havia recém-chegado à Capital. O empreendedor é natural de Bela Vista do Fão, região que hoje pertence ao município de Marques de Souza. Ele tinha 18 anos quando começou a produzir xis em um trailer no entorno do Beira-Rio. “Tenho amor pelo bairro, pela cidade. Faz parte da minha história de vida.”

Os torcedores colorados – e até mesmo alguns jogadores, como conta o sócio – também nutrem esse sentimento de carinho, mas pelo Mek Aurio. Muitos clientes ficaram com saudade do xis quando o negócio foi demolido e retirado da região em 2014. “Deveria voltar depois da Copa, mas não cumpriram o contrato. Fiquei pagando meus funcionários por seis meses, mesmo sem trabalhar”, recorda Aurio.

A lancheria voltou a funcionar em 2015, em um food truck, operação itinerante que visitava os jogos do Internacional e outros eventos específicos em feiras e parques. “Essa função de chegar nos lugares com o caminhão todos os dias era uma mão. Precisava de um lugar fixo”, percebe Aurio. Foi então que, em 2022, o Mek Aurio transferiu-se para debaixo do Viaduto Dom Pedro I, ao lado do Parque Marinha do Brasil.

As mudanças não ficam restritas ao formato do negócio – que se aventurou por operações fixas e ambulantes. O bairro Praia de Belas também passou por transformações durante os 38 anos de operação do Mek Aurio. “ Foi chegando a Orla, o BarraShoppingSul, o Shopping Praia de Belas, o novo Beira-Rio. O bairro cresceu muito. Isso trouxe mais comércio e movimento ”, observa Aurio. Além disso, alterou-se o perfil do torcedor que frequenta o estádio. “O público de jogos não é o mesmo de antigamente. Tinha uma alegria a mais, era um evento ir ao Beira-Rio. Hoje, não tem essa mesma empolgação.”

Apesar disso, os colorados seguem frequentando – e muito – o Mek Aurio. No entanto, o faturamento da operação já não depende mais das partidas e dos shows realizados no estádio do Internacional. O negócio conserva uma clientela fixa, conquistada devido à tradição do xis e da cerveja, carros-chefes do empreendimento desde 1985, como conta Aurio. “Por trabalhar próximo ao Beira-Rio, da torcida, não tem como não ser vinculado. Tem muito carinho. Mas também temos o público do dia a dia.”

O espaço, aliás, também costuma receber gremistas. “Em dias de jogos do Grêmio, o Mek Aurio fica azul. As pessoas vêm comer xis, que é o que importa. Não tem restrição. Na equipe, temos gremistas e colorados. Gremista serve colorado, e colorado serve gremista. Atendemos todo mundo”, comenta o sócio, que se declara torcedor do Internacional.

Localizado no Viaduto Dom Pedro I, no bairro Praia de Belas, o Mek Aurio opera de terça-feira a domingo, das 11h30min à meia-noite. As opções de xis partem de R$ 14,50. O destaque, segundo o sócio, são os xis especiais, que partem de R$ 43,90.