Praia de Belas Shopping movimenta a economia da região há 32 anos

Desde 1991 no mesmo ponto, o Praia de Belas Shopping carrega o nome e a essência do bairro que é casa de muitas empreendedoras e muitos empreendedores de Porto Alegre. Atualmente, cerca de 200 operações ocupam o prédio de três andares, onde circulam em torno de 3 mil colaboradores. "Nós temos um papel importantíssimo no desenvolvimento do bairro", ressalta Marcelo Borba, diretor regional de operações da Iguatemi S.A, empresa responsável pela administração do shopping.

Parte do grupo há mais de 15 anos, Marcelo fala com orgulho do trabalho realizado ao longo dos anos, seja ele no espaço interno do shopping ou nos arredores.

"Temos registros da época da obra do shopping, e era outro perfil de região. Tivemos uma reciclagem no perfil residencial, com torres grandes no lugar do que eram casas. A própria questão do trânsito, já que duplicaram a avenida Praia de Belas, a avenida Borges de Medeiros, o binário gigante aqui ao lado. Tudo isso se deu por conta da instalação do empreendimento", pontua Marcelo, que é um verdadeiro apaixonado pela região.

"Somos muito felizes de estar aqui, na frente do rio, na frente de um parque maravilhoso, com uma área verde muito privilegiada. Sobretudo, num momento em que a cidade está se voltando ao rio", reflete o diretor sobre a recente revitalização da orla do Guaíba, que aumentou muito o movimento de pessoas no entorno e, consequentemente, no Praia de Belas. Para Marcelo, o feito é, além de uma oportunidade de negócio, considerando o maior fluxo de pessoas na região, uma possibilidade de fazer mais pela comunidade e vizinhança.

"A chave é estar atento, saber ouvir. As pessoas e os anseios se atualizam. Agora, entregamos a Travessia da Orla, que é uma conexão física do bairro à orla do Guaíba. Não foi uma ideia ao acaso, foi ouvindo e entendendo que, na jornada desse usuário, não existia uma passagem confortável, segura, iluminada. As pessoas iam por cima do gramado, pelo cascalho. Nós ouvimos isso e fizemos a entrega. O segredo é ouvir e ter sempre uma inquietude para conseguir entregar um produto alinhado com a expectativa de quem nos visita", expõe Marcelo.

Ainda pensando na jornada das pessoas que acessam o espaço, a empresa administradora conta com um projeto chamado gestão do entorno, onde, visando oportunizar uma melhor experiência para a população e para a clientela do shopping, são catalogados pontos de verificação, como lâmpadas externas, calçadas, paisagismo, pinturas, faixa de pedestre.

"É um sistema que realiza checagens periódicas. Se não está funcionando, nós corrigimos o que pode ser corrigido ou acionamos a prefeitura, o poder público, naquilo que não podemos atuar", explica.

Com relação à segurança, o grupo colocou postos para a Brigada Militar na praça Itália, que é administrada pelo Praia de Belas, e no Parque Marinha, ambos no entorno do empreendimento. "Entendemos que fazemos parte desse contexto. Nossa responsabilidade não se restringe somente ao negócio, somos participantes ativos de uma comunidade e enxergamos isso com muito bons olhos", reforça.

Apesar de um público muito diverso, Marcelo observa que muitas pessoas, principalmente trabalhadores do entorno do shopping, têm o Praia de Belas como uma extensão das suas casas.

"A galera não vem só fazer compras, mas tomar um café, passear, tirar um horário, dar uma respirada. Tem pessoas que fazem até caminhada aqui quando está chovendo ou algo do tipo. Elas se sentem à vontade aqui, vêm de chinelinho, ou até mais arrumadas, mas nós vemos que elas encaram o shopping como uma extensão de casa, que se encaixa perfeitamente nas suas rotinas", define o diretor.