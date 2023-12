Da sopa ao churrasco, Garcias é ponto clássico de Porto Alegre desde 1986

Inaugurada em 1986, a Churrascaria Garcias é um dos negócios mais clássicos de Porto Alegre. O restaurante oferece churrasco, bufê, rodízio de pizzas e opções variadas à la carte, como carreteiro, petiscos, massas e sopas - um dos carros-chefes da época em que a Garcias atendia na madrugada e vendia 1,8 mil refeições por dia. Desde 2018, no entanto, o setor gastronômico enfrenta turbulências, e a operação acontece em formato mais enxuto, servindo cerca de 450 refeições diárias.

Quem analisa esse cenário é Nedí Piovesani, proprietário da Churrascaria Garcias ao lado de Clair Lúcio Hentz, Deoclécio Rissi e Nedio Piovesani. Os sócios adquiriram a marca em 1997. À época, o restaurante já operava há 11 anos e contava com o prestígio da clientela local, como recorda Nedí. "Compramos a marca, mas acabamos não trocando o nome, porque já era bem popular, trabalhava a noite toda."

LEIA TAMBÉM > Bar com brunch e opções para almoço é novidade na orla do Guaíba

Além do domínio, o horário de atendimento, que começava às 11h e terminava às 7h, também foi preservado pelos empreendedores. "Eram três turnos de funcionários. Diria que ficamos mais de 10 anos sem chavear a porta da frente. Não fechava no Natal, no Ano Novo, na Páscoa", lembra Nedí. O motivo para adotar o formato quase ininterrupto de funcionamento partia de uma demanda da clientela. "Era muito boemia, pessoal que vinha depois das festas que aconteciam no Clube da Saudade, no Chipp's. Também vinham muitos médicos e policiais plantonistas. Todo mundo queria tomar a sopa, que era muito famosa."

Em 2007, no entanto, a concentração do movimento da Garcias passou da madrugada para a noite. O acréscimo do rodízio de pizzas ao cardápio foi o estopim para a mudança. " Em dia de semana, a fila dobrava a esquina. Era incrível a quantidade de gente, foi o nosso auge ", diz Nedí. Naquele momento, o empreendimento comportava 800 pessoas, empregava cerca de 120 colaboradores e estava dividido em dois endereços. A operação original, que atendia das 11h às 7h e oferecia bufê, churrasco e à la carte, ficava na avenida Praia de Belas, nº 618. O novo braço do empreendimento, que foi inaugurado em 2007 para dar ênfase ao rodízio de pizzas, estava situado na avenida Praia de Belas, nº 640.

"Antes, entre os dois pontos, tinha uma academia, duas oficinas, uma ferragem e um supermercado. Com o passar dos anos, fomos adquirindo as lojas e aumentando a Garcias. Em 2013, quando já eram duas casas grandes e não tinha mais academia, oficina, surgiu a oportunidade de comprarmos o prédio todo, unindo as duas casas em uma só", explica Nedí. Foi nesse período que a Garcias passou a ocupar toda a esquina da avenida Praia de Belas com a rua Barão do Gravataí, como segue até agora.

A atual Churrascaria Garcias

Hoje, no entanto, o restaurante não opera mais durante a madrugada, concentrando o faturamento no horário do almoço. "O poder aquisitivo do nosso cliente caiu bastante. Isso prejudicou bastante a noite. Ao meio-dia, o pessoal vem, porque está trabalhando. Estamos muito bem localizados, de frente para a Brigada, para os Bombeiros. No auge, a Garcias ficava toda fardada. Hoje, eles ainda almoçam aqui, mas uma, duas vezes por semana. Também recebemos muita gente do interior que vem para os órgãos públicos próximos daqui, como o Tribunal e o IPE, e os clientes fixos, que estão conosco desde 1997", analisa Nedí, que enxerga o ponto comercial como essência de um empreendimento.

LEIA TAMBÉM > Restaurante inspirado em Barcelona é novidade na Floricultura Winge

Para manter um negócio relevante no mercado, como segue apontando o sócio, também é preciso realizar constantes investimentos. "Tem que se atualizar. Não pode deixar a casa muito deteriorada, ultrapassada. O negócio vai mudando e tu tens que mudar junto". O projeto que está na mira de Nedí é a ampliação do estacionamento da Garcias. Hoje, o local comporta até 50 veículos. A proposta é triplicar essa capacidade.

A tele-entrega também foi um fator relevante para a permanência da Garcias no segmento. "Durante a pandemia, tiveram meses que mantivemos o faturamento padrão da casa só com o delivery." O serviço existe desde 1997, mas vem crescendo nos últimos anos, como percebe Nedí. O modelo está disponível no iFood e telefone (51) 99926-3519.

Cardápio e informações gerais

Nas alternativas à la carte, o destaque, segundo Nedí, é o Kit Garcias, que serve quatro pessoas e leva costela, vazio, lombo de porco, salsichão, sobrecoxa, polenta, salada mista e maionese. O prato custa R$ 180,00. A sopa, opção clássica do período em que a Garcias ainda operava durante a madrugada, segue no cardápio e é comercializada a partir de R$ 46,00.

A Churrascaria Garcias funciona todos os dias, das 10h30min às 23h30min.