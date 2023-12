Bar com brunch e opções para almoço é novidade na orla do Guaíba

Experientes no empreendedorismo e em busca de um novo desafio, os amigos Diego Vacario e Taiguar Araújo, ao lado da sócia Mirian Costa, são os nomes por trás do Pardo, novo bar da orla do Guaíba em Porto Alegre. A novidade ocupa o ponto do antigo Amberê, no trecho 1 da Orla, abaixo do quiosque da cervejaria Alcapone.

A nova empreitada surgiu quando Diego soube que o Amberê, bar que frequentava, estava para fechar as portas. "Ele gostava muito do lugar e veio me perguntar o que eu achava, se gostava da ideia. Foi quando decidimos empreender juntos", conta Taiguar. Entre a ideia de comprar o ponto, reformar e criar a nova marca, foram cerca de 15 dias. "Foi bem rápido. Nós acrescentamos o nome, o logo, e o pergolado ali na rua, que entendemos como um diferencial para quem quer tomar um café e almoçar com a vista para o Guaíba", comenta o empreendedor.

O nome do bar faz referência à cidade natal dos sócios, que buscaram homenagear o munícipio em que se conheceram quando ainda eram crianças. "Apesar de o Diego ter nascido em Porto Alegre, ele passou a infância toda em Rio Pardo. Eu nasci e vivi lá até os 30 anos. Quando começamos a desenvolver a marca, vimos que os envolvidos eram de Rio Pardo e, aqui, o rio também é pardo", comenta Taiguar. " Trabalhar aqui recarrega as energias, ter esse contato com a natureza . E isso é uma característica que os guris trazem, já que a água de Rio Pardo é a mesma daqui, do Rio Jacuí que passa lá e desagua no Guaíba, então temos essa ligação, que também se reflete no cardápio", acrescenta José Eduardo Hafner, chef responsável pela cozinha do bar.

Além do apreço pela marca que ocupava o espaço, a decisão de ocupar o ponto foi estratégica, garante o sócio. A região que cerca a Orla, como comenta Taiguar, é repleta de trabalhadores e funcionários que, muitas vezes, carecem de um bom lugar para almoçar ou fazer um happy hour. "Fizemos um estudo e, aqui na Orla, as outras opções de almoço são lanches, hambúrguer, carrocinha, não tem aquele almoço, comida mesmo", afirma o empreendedor.

Cardápio para atender a demanda da região

Mas, apesar das possibilidades, o local também tem seus contras, como a falta de um estacionamento, fato que interfere diretamente no negócio, principalmente aos fins de semana. "O público acaba ficando pelas pontas nos finais de semana, e, apesar de ter um estacionamento aqui perto, é cobrado R$ 20,00. Sabemos que é um desafio, mas, apesar dessa distância, quem vem aqui é um público mais familiar, que vem curtir uma boa comida e o pôr do sol", pontua Taiguar.

Outro ponto positivo da região, garante Taiguar, é a boa relação que os empreendedores do bairro e da Orla mantém entre si. A parceria entre os bares é característica marcante do bairro, define o sócio. "Temos um grupo em que nos comunicamos, todo mundo se ajuda aqui na volta, questões de segurança, manutenção. Estamos todos conectados, tanto a B3, administradora da Orla, quanto os empreendedores aqui desse trecho", conta.

A aposta do Pardo é um cardápio variado, que oferece desde pratos para almoço, como à la minuta de entrecot, no valor de R$ 35,00, e a feijoadinha, que custa R$ 34,00 , até petiscos e tábuas para compartilhar. "Ainda estamos sentindo o público, vendo o que preferem, mas tentamos fazer o cardápio conversar entre si", comenta José. Uma das maiores apostas gastronômicas do Pardo é o brunch, novidade do cardápio e que tem feito sucesso entre a clientela.

Outra estratégia dos empreendedores para chamar a atenção do público são as atrações musicais. De pagode à eletrônica, a casa busca oferecer uma agenda musical variada. Os shows acontecem nas sextas, sábados e domingos, e são divulgados com antecedência no Instagram do bar (@pardoorla).

Informações sobre o Pardo

O espaço abre de terça a domingo, das 11h30min às 21h, e acomoda cerca de 130 pessoas, entre área interna e externa. Para o futuro, o objetivo do Pardo é fidelizar a clientela e aproveitar ao máximo o movimento do público na região.