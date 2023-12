Bar do Espartano conquista a clientela com um ambiente descolado em frente à pista

Um ambiente jovem e descolado, que atende todos os tipos de público e fomenta o esporte local. Esse é o propósito do Espartano da Pista, operação que, desde 2021, funciona ao lado da Megapista da Orla.

A história do empreendimento começou em 2015, quando o trio de jovens empreendedores Gustavo Ghidini, Ramon Nobre e Raphael Peter, que trabalhava promovendo viagens para jovens do Ensino Médio, abriu um empreendimento para atender esse público no período das férias escolares. Inicialmente, o Bar do Espartano era apenas um quiosque na praia de Imbé. Após três anos de operação no Litoral, os empreendedores resolveram dar início à expansão da marca e abriram a primeira sede em Porto Alegre. O ponto escolhido foi a orla do Guaíba, perto do Gasômetro, local que, segundo Raphael, reflete os valores dos empreendedores.

"Como temos essa vibe muito praiana, quando decidimos vir para Porto Alegre, procuramos um lugar que tivesse a nossa essência, que transmitisse os valores da marca. Na Orla, encontramos esse lugar."

Em 2021, o Bar do Espartano de Porto Alegre se mudou para a atual sede. Localizado na maior pista de skate da América Latina, a operação oferece comidas, lanches, drinks e sucos para os frequentadores da Orla. Na parte gastronômica, o foco são as pizzas, que ficam por conta da Pizzaria Lazca, e os hambúrgueres. Já na parte dos drinks, o destaque são as caipirinhas, bebida que, segundo Raphael, é o carro-chefe do empreendimento desde o quiosque em Imbé.

Atualmente, o Espartano conta com uma sede em Florianópolis (SC) e duas em Porto Alegre. Além do ponto na Orla, o negócio assumiu a operação do Complex Skatepark, que, agora, chama-se Espartano Skatepark.

O Bar do Espartano busca refletir os ideais dos seus fundadores. Os três jovens, vendo que iriam precisar de ajuda nas operações, resolveram agregar sócios operadores para cada uma de suas sedes. Esse foi o caso de Guilherme Sotero, sócio operador da sede da Orla. "Quando estávamos no processo de adquirir o Skatepark, sentimos que não dávamos mais conta de fazer a linha de frente. Decidimos começar a vender e colocar pessoas que tivéssemos confiança à frente dos negócios", conta Raphael.

Leia o conteúdo completo em geracaoe.com