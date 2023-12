Matriz aposta em relação de amizade com público da Orla para fomentar o skate

Inaugurado em outubro de 2021, o Trecho 3 da orla do Guaíba é um dos pontos mais frequentados do bairro Praia de Belas. É nele que fica a maior pista de skate da América Latina, responsável por movimentar e trazer novos adeptos ao esporte. Pensando em atender essa demanda, a Matriz, loja tradicional de materiais de skate que opera desde 2001 em Porto Alegre, abriu, em 2022, uma operação em um contêiner em frente à pista.

Bruno Simonetto Dal Pozzolo, gerente operacional da unidade, conta que o ponto surgiu para reforçar o principal pilar da marca: fomentar o esporte. "A gurizada que é realmente do skate está direto por aqui, vive na loja conversando. Eu brinco que, se a gente cobrasse cada chave que empresta para apertar a rodinha, estaríamos ricos. É, bem dizer, um hospital do skate", diverte-se. Para ele, não há diferença entre os iniciantes e os que praticam há mais tempo: todo mundo é bem-vindo na Matriz. "Qualquer skatista que vive a Orla é nosso amigo", garante.

Hoje, a marca conta com três operações em Porto Alegre e uma em São Paulo. Na Capital, duas estão no bairro Praia de Belas: uma no shopping e outra na Orla. Bruno comenta que as operações, apesar de muito próximas, atendem demandas diferentes. "O público pode até se conversar, mas é muito diferente. Aqui, depende muito do clima e é mais fim de semana e feriado", conta, destacando que as diferenças se estendem aos produtos. "Na Orla, vendemos mais peças de skate por causa da pista. Já nas lojas, camiseta e calçados."

Mesmo com desafios, o setor, de forma geral, está aquecido em função do destaque que o esporte ganhou nos últimos anos. À nível mundial, Bruno cita as Olimpíadas de Tóquio como um divisor de águas; já no cenário local, a pista, certamente, é um agente propulsor do skate. "Antigamente, o skate era mal visto, marginalizado. Então, para tirar o estereótipo do skate, a pista e as Olimpíadas foram muito legais", afirma. Com isso, novos adeptos não param de surgir - público que está no radar da Matriz. "O legal é que atendemos muita gente que está começando, somos uma loja que é especialista no que faz. Vem o iniciante e nós explicamos o porquê das peças."

