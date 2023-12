Restaurante inspirado em Barcelona é novidade na Floricultura Winge

Isadora Jacoby

15 Dezembro 2023

O espaço inspirado na região da Catalunha abrirá as portas na primeira quinzena de janeiro na Zona Sul

É com a proposta de diminuir a distância entre Barcelona e Porto Alegre que o MoltBe, espaço de gastronomia inspirado na Catalunha, abrirá as portas. O negócio é comando por Roberta Duarte, Paola Cheiram, Fernando Quines e Leandro Bulsing e deve começar a operar na primeira quinzena de janeiro. Além da gastronomia típica, com foco nos embutidos e nos frutos do mar, o espaço trará referências da região na decoração e no som, já que uma rádio catalã tocará no espaço para aproximar o idioma dos frequentadores da Floricultura Winge. Moradores da Zona Sul, os sócios contam que a ideia surgiu a partir da liberação do ponto que, agora, abrigará o MoltBe. A casa, que fica logo na entrada da Floricultura Winge, negócio que opera desde 1896 em Porto Alegre, inspirou o quarteto para colocar o projeto em prática. “Minha filha está indo viajar para Barcelona. Um dia, estávamos tomando um café e vimos que o ponto estava liberado. Ficamos uns seis meses conversando com o Walter”, conta Fernando sobre o diálogo com Walter Luiz Winge, que comanda a floricultura. “Ele não queria nada que tirasse o barulho dos passarinhos. Queria algo que agregasse ao lugar, mas que não tirasse a personalidade, nada com muita muvuca”, conta. “É um orgulho fazer parte da história da floricultura”, define Roberta. Assim, surgiu a ideia de aproximar a zona sul de Porto Alegre da Catalunha, região querida por Fernando. “Morei em Barcelona, sempre gostei da cultura da Espanha em geral. Barcelona é uma cidade histórica e cultural”, diz Fernando. Assim, a esposa, Roberta, e o casal de amigos Paola e Leandro embarcaram na jornada com foco de incrementar o segmento gastronômico da Zona Sul. “Desde o início, sempre tivemos a ideia de fazer algo que a Zona Sul merecesse. Criar um espaço que fosse uma alternativa ao que temos aqui. A Zona Sul, hoje, é muito valorizada, as pessoas gostam de frequentar. Aqui tem um público que vai desde adolescente até o público mais velho. É um público que gosta de uma boa gastronomia, bom vinho”, diz Leandro.