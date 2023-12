Com cestas para piquenique, Oh Brüder inaugura quiosque no Parcão

Moinhos de Vento, em frente ao Parcão, que está localizada a mais recente novidade da Oh Brüder. Com unidades em Porto Alegre, Gramado e Xangri-lá, a rede acaba de lançar um novo modelo de negócio. A aposta da vez é o quiosque, uma operação enxuta e com um cardápio reduzido, mas que entrega a mesma qualidade das outras unidades, como garante João Otto, um dos empreendedores por trás do negócio. É na avenida Comendador Caminha, nº 60, no bairro, em frente ao Parcão, que está localizada a mais recente novidade da. Com unidades em Porto Alegre, Gramado e, a rede acaba de lançar um novo modelo de negócio. A aposta da vez é o quiosque, uma, mas que entrega a mesma qualidade das outras unidades, como garante João Otto, um dos empreendedores por trás do negócio.

"Sempre valorizamos a questão do contato com a natureza, com o verde. É para que tu possas ir tomar um café e ter uma paisagem bonita. Essa proposta nos chamou muito a atenção por ser justamente de frente ao Parcão", explica João. Além do ambiente ao ar livre, o quiosque está localizado em frente à academia Open Box, o que, explica João, oportunizou uma collab entre os negócios. "São quase 500 alunos ali, então já tem uma circulação de pessoas pela região, o que achamos muito legal", destaca o empreendedor.

O novo espaço conta com mesas na calçada para consumo no local, mas também trabalha com retirada. O cardápio será uma versão mais enxuta das outras operações, levando em consideração o espaço reduzido. "Temos os principais, mas também focamos na estação do ano. Agora, com o verão, teremos o açaí, que foi algo que surgiu na operação da praia. Nem esperávamos que fosse ter toda procura, mas bombou muito. Os nossos drinks gelados também combinam muito", elenca João.

Pensando em aproveitar ao máximo a região, o quiosque da Oh Brüder contará com uma opção de brunch em formato piquenique, para que os clientes possam comprar e consumir no Parcão , em maior contato com a natureza. "A partir de janeiro, teremos essas cestinhas de piquenique para alugar e levar para a praça. A ideia é que tu possas sentar e comer, aproveitar lá", explica.

A novidade faz parte do plano de expansão da marca, que está prestes a lançar um modelo de franquias. Serão três opções para possíveis interessados. A primeira será uma operação grande, que remete à unidade do Passo d'Areia, primeira sede da marca. A segunda é um espaço médio, como a operação do bairro Bela Vista e, por último, o modelo de quiosque, como é o caso da operação em frente ao Parcão. Interessados nas franquias podem entrar em contato pelo site (ohbruder.com).

Por enquanto, a Oh Brüder segue operando em soft opening, mas a inauguração oficial já está marcada para quarta-feira (13). O quiosque abre ao público de terça a sexta-feira, das 10h às 19h. Aos sábados e domingos, das 8h30min às 19h.