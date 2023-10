Praia de Belas terá safra de estreias até o Natal

Patrícia Comunello

Tem safra de estreias de peso em um dos shopping centers mais tradicionais e antigos de Porto Alegre. Anota aí: são nove novas operações de varejo, duas reaberturas e uma troca de ponto, informa a direção do Praia de Belas Shopping, com exclusividade para a coluna Minuto Varejo. "Dezembro vai ser movimentado", avisa Marcelo Borba, diretor regional do Operações da Iguatemi, companhia de capital aberto dona do Praia, do Iguatemi Porto Alegre e do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no Estado. A cafeteria norte-americana Starbucks abre a temporada de novidades, com inauguração até o fim de novembro onde era o Press Café, no primeiro piso. "Abre para pegar o Natal ainda", garante Borba. Segundo ele, o projeto da loja foi aprovado, com obra que começa este mês. "É um projeto muito bacana", adianta o diretor, que responde pelo Praia interinamente, após a saída da gerente geral Ana Brito, que havia assumido em 2022. Não há ainda nome definido para o cargo, segundo a companhia. Em dezembro, virão as estreantes também cafeteria Da Quinta Café Artesanal, perto do posto da Polícia Federal, a Lauf, marca paulista de roupa esportiva que terá loja no Moinhos Shopping (as primeiras no Estado), e ao lado da Shoulder, outra que abre. O restaurante coreano PKC e a Divina Terra, gaúcha de produtos integrais, também estão na lista. O Magic Toys abre em frente à Ri Happy. O time se completa com os retornos da Pizza Hut e Youcom, e as reabeturas da Track & Field, em novo lugar e no segundo piso, com o dobro do espaço, e Arezzo, no mesmo ponto e como unidade própria da marca. A Rabusch sobe do segundo para o terceiro piso, fechando a lista das 12 novidades. Para a área onde ficavam Tok Stok e Saraiva, fechadas no começo do ano, "vai ser uma âncora de varejo", revela Borba, mas sem prazo ainda de anúncio do nome. O portfólio de reforços coincide com maior fluxo. "A dinâmica do entorno voltou quase ao normal. As duas torres do complexo estão 100% ocupadas, patamar igual ou superior ao pré-pandemia", diz o executivo. Na semana passada, o shopping entregou a Travessia da Orla, que cruza o Parque Marinha do Brasil até a avenida Edvaldo Paiva. "Era um um projeto antigo nosso", cita Borba.