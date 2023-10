Parque Marinha ganha Travessia da Orla com aporte de shopping

Quem circula pela avenida Borges de Medeiros, na região do Praia de Belas Shopping, ganhou um caminho com mais estrutura e atrações para cruzar até a Orla do Guaíba. A Travessia da Orla, como foi batizada a conexão, já está liberada, com ciclovia, paisagismo e área para pets, com aporte que foi feito pelo shopping, que busca também se aproximar da porção mais badalada e alvo de novas incursões, com revitalizações e até empreendimentos, como o Pontal Shopping.

O trecho tem oito metros de largura, quatro dels para ciclistas, e 216 metros de comprimento,. ligando a Borges de Medeiros à avenida Edvaldo Pereira Paiva, em continuidade à rua Cecília Meireles. O shopping fez a instalação, que busca gerar mais proximidade com a área da orla.

A entrega oficial ocorreu nessa quarat-feira (11), sob chuva, mas com entusiasmo de autoridades, como o prefeito, Sebastião Melo, e o vice, Ricardo Gomes, e de representantes do empreendimento, que pertence ao grupo Iguatemi, que também é dono do Iguatemi Porto Alegre e do I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

"Criamos uma entrada bonita para o Parque Marinha, que não tinha uma identidade clara, e, no caminho, tem playground, ligação com as quadras esportivas e a pista de patinação, além de dois cachorródromos - um para pets até 15 quilos e outro para porte maior, senão eles brigam (risos)", descreve Carlos Jereissati, conselheiro e um dos acionistas do grupo. "Mas achamos que tem muita gente que vai permanecer e usar a área", aposta Jereissati.

O grupo não informou o valor investido. Em contrapartida, seguindo acordo com a prefeitura, o shopping fez uma ciclovia. "Temos espaços de caminhabilidade que qualificam e garantem segurança para os espaços públicos da nossa cidade”, valorizou o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, que destacou aind ao trabalho feito em parceria com o Praia de Belas.

"O Parque Marinha é um dos mais querido da Capital, que tem 12 parques. O caminho liga à orla 3, em seguida vamos ter a orla 2", lembrou Melo. Sobre a iniciativa do shopping, o prefeito arrematou: "Empresário tem de ganhar dinheiro, tem de cuidar do meio ambiente, do social e dos cachorros também (risos), como observar o tamanho de cada um".

Melo citou ainda que a área ganha um posto da Guarda Municipal. Para o dirigente, um dos impactos da travessia, que eleva a ocupação e fluxo, é evitar mais vandalismos, como o roubo de fios de cobre, que tem registros na região. "Sempre digo: o espaço que não é ocupado pelos ocupados, os desocupados acabam tomando conta."

A intenção do empreendimento é criar diversas ativações, promovendo atividades, como aulas de patinação e outras tipos de programas de lazer e esportes que utilizem a estrutura que molda o caminho. Lojas que operam no empreendimento, como a megaloja âncora da francesa Decathlon, devem realizar ações com a comunidade, segundo Jereissati.