Nova loja da Youcom abre em novembro em shopping de Porto Alegre

Uma das novas lojas confirmadas para abrir ainda este ano no Praia de Belas Shopping deve chegar mais cedo aos clientes do empreendimento. A previsão inicial do Praia era que a Youcom estreasse em dezembro, mas a Lojas Renner, companhia dona da bandeira de moda jovem, informou à coluna Minuto Varejo que a operação entra em cena em novembro.

"A inauguração da loja Youcom no shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, está prevista para o mês de novembro, como parte do seu plano de expansão" diz a rede, em nota.

Youcom, que sucedeu a Blue Steel, no Rio Grande do Sul, em 2013. Em fevereiro, a bandeira jovem da maior varejista de moda do Brasil fechou loja em um dos shopping centers do grupo Zaffari . A unidade havia sido a estreia da marca, no Rio Grande do Sul, em 2013.

A bandeira jovem está se instalando no térreo do shopping, bem perto da marca mais veterana, a Renner, que ocupa três pisos no estabelecimento, com acesso em frente à área onde era o Press Café e agora vai ser a cafeteria Starbucks. Vagas para atuar na unidade estão abertas.

Segundo a nota, a Youcom deve chegar "a 15 novas lojas em diferentes regiões do País este ano". A do Praia de Belas será a 11ª unidade da bandeira no Rio Grande do Sul e a quarta na Capital.