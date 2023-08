Renner abre mais uma loja no interior gaúcho; agora em Taquara

Mais uma filial da Renner, maior varejista de moda do Brasil, abre no Rio Grande do Sul e em uma cidade do interior, o que segue a expansão da marca para médias e pequenas cidades. Desta vez, como a coluna Minuto Varejo já tinha antecipado, a marca chega a Taquara, no Vale do Paranhana. A filial abre nesta quinta-feira (31), confirma a rede à coluna.

A reforma e instalação ficaram prontas recentemente na rua Julio de Castilhos, número 2379, com 1,5 mil metros quadrados de área de venda. Vai ser a primeira loja na cidade com quase 53,2 mil habitantes, segundo o Censo de 2022. O prédio faz parte do patrimônio histórico e arquitetônico do município. No Rio Grande do Sul total, a rede soma mais de 50 pontos.



O aporte na operação foi de R$ 9,3 milhões. O prédio conserva a arquitetura do sobrado. A varejista diz que a loja segue "atributos de sustentabilidade e soluções omnicanal inovadoras para os clientes".

Depois de Taquara, deve ser aberta a unidade de Montenegro, que o Minuto Varejo já tinha noticiado. São três novos pontos físicos da Renner, principal bandeira da companhia Lojas Renner, que tem ainda Youcom, Ashua e Camicado, no Estado em 2023 já anunciados. Abriu a operação em Canela. Deve ter nova unidade da Youcom possivelmente em Porto Alegre.

O CEO da companhia de moda, Fabio Faccio, havia afirmado, ao falar com a coluna, que a expansão este ano dosa maior presença no interior e algumas capitais. Será a 10ª filial a abrir este ano no País da bandeira Renner.



A unidade de Taquara foi construída no modelo de loja circular da Renner, que coloca em prática princípios da circularidade e de sustentabilidade, relacionados ao melhor uso de recursos naturais. Da obra à operação, o objetivo é minimizar ao máximo os impactos ambientais e estimular a ecoeficiência. Além disso, o formato oferece tecnologias e serviços inovadores para possibilitar uma jornada omnicanal completa aos clientes, com total integração entre o físico e o online.

No Estado, as lojas do Iguatemi, em Porto Alegre, e de Canela, na Serra, também seguem este conceito.



"Esta inauguração fortalece nossa presença no Rio Grande do Sul”, diz, em nota, a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola. A Renner tem mais de 650 lojas em operação no País, Uruguai e Argentina.