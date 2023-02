Renner fecha Youcom em shopping do Zaffari

A primeira unidade gaúcha da bandeira de moda jovem da Renner, a Youcom, a abrir no Rio Grande do Sul, em 2013, saiu de cena. A filial em dos shopping centers do Zaffari, em Porto Alegre, fechou na semana passada. A último dia da operação no Bourbon Ipiranga foi no dia 4. Lembrando: a Youcom sucedeu a Blue Steel, que foi a versão de estreia no segmento da maior varejista de moda brasileira. A loja ficava em um dos acessos ao hipermercado Bourbon e tinha como característica a venda de saldos de coleções. O retorno da filial deixou de ser atrativo para a Renner, segundo apurou a coluna. A Airaz, gestora dos shoppings do Zaffari, diz, por nota, que o fechamento ocorreu por "questões estratégicas" da rede. A coluna aguarda posição da Renner. Recentemente, outros empreendimentos do Zaffari perderam unidades da Burger King (Moinhos e Bourbon Country). A gestora garante que negocia a ocupação dos espaços com marcas "que diversifiquem e enriqueçam o mix". "Ainda no primeiro semestre deste ano, anunciaremos novas operações para a praça de alimentação do Moinhos", projeta. O BK também saiu do Rua da Praia Shopping, do grupo Isdra e que está à venda.