Morro Reuter aposta no ensino multidisciplinar aos alunos

O Rio Grande do Sul está situado no nível um em alfabetização nas redes públicas de ensino do Brasil, o que representa índices entre 40% e 50%, conforme aponta a Pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e publicada em julho pelo Ministério da Educação (MEC). Entretanto, três municípios gaúchos apresentaram aumentos expressivos entre os anos de 2023 e 2024 na rede municipal de educação: Morro Reuter, Derrubadas e Porto Mauá. É o que conta a quarta reportagem da série sobre a alfabetização no Rio Grande do Sul

O município de Morro Reuter , localizado no Vale do Paranhana e Encosta da Serra, obteve um crescimento de 49,3% entre um ano e outro. Em 2023, 51,5% das crianças que estudavam entre o primeiro e o terceiro ano do ensino fundamental eram consideradas alfabetizadas, ou seja, aquelas capazes de ler pequenos textos, compreender informações básicas e realizar inferências simples.

Já em 2024, este número saltou para 76,9%, considerado pela secretária de Educação Sônia Feldmann uma consequência dos investimentos aplicados na pasta, que foram de R$ 9,3 milhões, correspondentes a 29,24% do orçamento público. “O processo se deu também graças ao empenho tanto das equipes diretivas, coordenadores pedagógicos e especialmente dos professores que fazem a diferença na sala de aula”, afirma.

De acordo com informações da secretaria, essa não foi a primeira vez que o ensino na cidade ficou em evidência. Em 2021 a educação ganhou destaque com a nota 7,8 na rede pública municipal nos anos iniciais, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ficando em primeiro lugar na região e em segundo no Rio Grande do Sul. Para este ano está previsto um investimento de R$ 9,6 milhões, representando 29,22% do orçamento municipal, que serão distribuídos também às quatro escolas de ensino fundamental, onde estudam 403 alunos atualmente.

Para manter os índices acima dos 70% – a meta estabelecida para o estado em 2026 é alcançar 70% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental – Sônia diz que investimentos serão destinados também à formação continuada dos professores alfabetizadores, assim como permanecer com o trabalho desenvolvido no programa Alfabetiza Tchê, da Secretaria da Educação (Seduc). Ela ressalta também a importância do apoio individualizado à alfabetização, oferecido nas escolas através do atendimento educacional especializado (AEE).

O programa tem como objetivo alfabetizar toda criança na idade adequada e atua em cinco eixos, de acordo com informações da Seduc: fortalecimento da aprendizagem e da gestão municipal e escolar, formação de professores, avaliação externa, acompanhamento e monitoramento dos indicadores, cooperação, articulação e incentivo.