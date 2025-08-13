Morro Reuter aposta no ensino multidisciplinar aos alunos

O Rio Grande do Sul está situado no nível um em alfabetização nas redes públicas de ensino do Brasil, o que representa índices entre 40% e 50%, conforme aponta a Pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e publicada em julho pelo Ministério da Educação (MEC). Entretanto, três municípios gaúchos apresentaram aumentos expressivos entre os anos de 2023 e 2024 na rede municipal de educação: Morro Reuter, Derrubadas e Porto Mauá. É o que conta a quarta reportagem da série sobre a alfabetização no Rio Grande do Sul
O município de Morro Reuter, localizado no Vale do Paranhana e Encosta da Serra, obteve um crescimento de 49,3% entre um ano e outro. Em 2023, 51,5% das crianças que estudavam entre o primeiro e o terceiro ano do ensino fundamental eram consideradas alfabetizadas, ou seja, aquelas capazes de ler pequenos textos, compreender informações básicas e realizar inferências simples.
Já em 2024, este número saltou para 76,9%, considerado pela secretária de Educação Sônia Feldmann uma consequência dos investimentos aplicados na pasta, que foram de R$ 9,3 milhões, correspondentes a 29,24% do orçamento público. “O processo se deu também graças ao empenho tanto das equipes diretivas, coordenadores pedagógicos e especialmente dos professores que fazem a diferença na sala de aula”, afirma.
De acordo com informações da secretaria, essa não foi a primeira vez que o ensino na cidade ficou em evidência. Em 2021 a educação ganhou destaque com a nota 7,8 na rede pública municipal nos anos iniciais, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ficando em primeiro lugar na região e em segundo no Rio Grande do Sul. Para este ano está previsto um investimento de R$ 9,6 milhões, representando 29,22% do orçamento municipal, que serão distribuídos também às quatro escolas de ensino fundamental, onde estudam 403 alunos atualmente.
Para manter os índices acima dos 70% – a meta estabelecida para o estado em 2026 é alcançar 70% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental – Sônia diz que investimentos serão destinados também à formação continuada dos professores alfabetizadores, assim como permanecer com o trabalho desenvolvido no programa Alfabetiza Tchê, da Secretaria da Educação (Seduc). Ela ressalta também a importância do apoio individualizado à alfabetização, oferecido nas escolas através do atendimento educacional especializado (AEE).
O programa tem como objetivo alfabetizar toda criança na idade adequada e atua em cinco eixos, de acordo com informações da Seduc: fortalecimento da aprendizagem e da gestão municipal e escolar, formação de professores, avaliação externa, acompanhamento e monitoramento dos indicadores, cooperação, articulação e incentivo.
“Nós temos o atendimento no letramento matemático e na área do português. Além dos projetos de música e de dança, que vêm de encontro à aprendizagem. Temos também projetos de leitura, onde as escolas trazem depois os escritores para um sarau”, complementa Cleusa Flesch, diretora educacional da Secretaria de Educação de Morro Reuter.
Formação explica parte do sucesso em Derrubadas e Porto Mauá
Preocupação das prefeituras, agora, é manter o indicador nos próximos anos letivosLeonardo André Perin/Divulgação/Cidades
Em Derrubadas, município no Norte do estado, que possui aproximadamente 2,7 mil habitantes, o cenário é semelhante. De acordo com o MEC, os índices de alfabetização de 2023 para 2024 aumentaram em 50,1%. Para Cristiane Führ, secretária que assume a gestão da educação há 10 anos, esse aumento foi uma "grande surpresa". Isso porque em 2023 somente 49,7% dos alunos entre o primeiro e o terceiro ano do ensino fundamental eram considerados alfabetizados.
"Nós temos feito um trabalho de muito empenho e acompanhamento. Nós analisamos os pontos positivos e negativos do trabalho desenvolvido na rede e trabalhamos com o intuito de ter um aumento. Por isso, estamos muito felizes e procuramos retomar pontos onde precisamos analisar para aumentar ainda mais para o ano de 2026", avalia Cristiane.
Para retomar os pontos negativos citados, ela diz que este ano foi feito um diagnóstico em todas as turmas de primeiro e segundo ano das três escolas de ensino fundamental, a fim de analisar a fluência leitora dos estudantes. "A nossa preocupação é em manter os índices tanto no Saeb, quanto na Criança Alfabetizada. Por isso, nós procuramos diagnosticar onde estão as maiores dificuldades e trabalhar para que elas não resultem em pontos negativos", afirma.
Em 2023, os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é realizado a cada dois anos e compõem o Ideb, registraram a nota média de Derrubadas de 6,66 nas disciplinas de português e matemática. O fato foi comemorado pela secretária. "É uma grande caminhada onde a gente ganha a cada ano. Ano passado o município foi selo ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Também nos destacamos no resultado do Saeb. Derrubadas teve o maior índice no resultado em 2024". A meta para os próximos anos é atingir o percentual de 100% das crianças alfabetizadas.
No mesmo período, o MEC registrou um aumento de 131,6% na rede municipal da cidade de Porto Mauá, na Fronteira, localizada a 68,3 quilômetros de Porto Lucena, cidade que atingiu o índice de 100% no ano passado. Em 2023, 41,1% dos alunos porto-mauenses dos anos iniciais estavam alfabetizados. Em 2024, porém, este índice aumentou, atingindo 95,2% dos 215 estudantes do Centro Municipal de Ensino Fundamental de Porto Mauá, que atende tanto alunos da educação infantil, quanto do ensino fundamental.
Para a professora Rosane Stochero, que atua há 20 anos na rede municipal, as formações contribuíram para restabelecer a qualidade do ensino. "Dentro desse tempo (da pandemia) a gente teve também essas preparações, formações, conversas diárias, troca de ideias. Tudo em cima das avaliações que vinham do governo, e nós íamos listando as habilidades que faltavam ser desenvolvidas", explica.