Dnit entrega viaduto de acesso a São Lourenço do Sul, na BR-116

Motoristas que circulam pela BR-116 têm uma novidade. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) entregou, nesta quarta-feira (13), o viaduto de acesso a São Lourenço do Sul e ao distrito de Boqueirão, localizado no km 465 da rodovia.

A obra, contemplada no Novo PAC, tem investimento de R$ 43 milhões do governo federal e integra o empreendimento de duplicação da rodovia, entre Guaíba e Pelotas. Com o novo viaduto em operação, a autarquia garante uma melhora significativa na mobilidade da região, contribuindo para o turismo local.

A estrutura, em formato de trevo, conta com um elevado de 70 metros de extensão em pista dupla e alças que facilitam o deslocamento entre as localidades. A expectativa é de que o novo acesso reduza o tempo de viagem, ofereça mais segurança ao tráfego e fomente a economia local.

Com a liberação, os motoristas vão deixar de percorrer cerca de cinco quilômetros extras para fazer retornos, rota que vinha sendo utilizada há mais de um ano devido às obras. A economia de tempo deve beneficiar tanto moradores quanto visitantes.

Conhecida como “Pérola da Lagoa”, São Lourenço do Sul é um dos principais destinos turísticos da região, recebendo visitantes de todo o Estado. No verão, a população salta de cerca de 50 mil para 150 mil habitantes, atraídos pelas praias ao longo dos cinco quilômetros de orla na Lagoa dos Patos que banham o município e por diversas opções de lazer. Além do turismo de praia, a cidade se destaca pelo roteiro rural Caminho Pomerano, que reúne gastronomia típica, artesanato, ervas medicinais, prédios históricos e propriedades familiares que preservam a cultura dos imigrantes pomeranos.