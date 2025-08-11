Governo gaúcho libera trânsito na pista principal da ERS-118, em Gravataí

Na manhã desta segunda-feira (11), o governo do Rio Grande do Sul liberou o trânsito na pista principal sobre a trincheira de acesso ao Distrito Industrial de Gravataí, no quilômetro 22 da ERS-118, no município, no sentido de Alvorada para Sapucaia do Sul. O objetivo da liberação é qualificar o tráfego de veículos para os condutores que se deslocam entre a Avenida Centenário, na ERS-030, e a ERS-118.

No mês de abril, o trânsito já havia sido liberado no sentido inverso, beneficiando os usuários que circulam entre Sapucaia do Sul e Alvorada. A alternativa de acesso por baixo do viaduto, para quem sai da Avenida Centenário em direção à Freeway, continua sendo utilizada pelos motoristas. A obra do viaduto, que teve início em 2022, tem extensão de 1,4 quilômetro, investimento de R$ 60 milhões e já está 85% finalizada, restando o término dos encontros da elevada de acesso à ERS-030. A conclusão está prevista para o fim deste ano.

Na avaliação do secretário de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, a liberação do acesso representa um importante avanço dos serviços para a Região Metropolitana, conhecida por englobar diversos centros urbanos em meio ao traçado da estrada. "A ERS-118 possui uma grande capacidade em termos de trafegabilidade, sendo conhecida por ligar vários municípios e comunidades. A partir dessa liberação, estamos não apenas qualificando a mobilidade da via, como também reforçando a segurança da população", frisou o titular da pasta.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a duplicação da ERS-118 significa um projeto de longo prazo, em constante evolução. "Hoje, estamos participando de outra liberação da alça de acesso à rodovia, que irá aprimorar esse corredor viário estruturante, responsável por impulsionar a economia local", destacou o dirigente.