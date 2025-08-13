Mercopar 2025 destaca soluções que moldam a indústria do futuro

A Mercopar 2025 promete surpreender com um panorama das principais tendências e tecnologias que estão transformando a indústria nacional e global. O evento ocorre de 14 a 17 de outubro, em Caxias do Sul.



Promovida pelo Sebrae RS, em parceria com a Fiergs, a feira é reconhecida por sua forte presença nos setores de máquinas para metalmecânica, plástico, borracha e energia, e, nos últimos anos, tem se consolidado como espaço estratégico para apresentar inovações disruptivas aplicadas ao chão de fábrica. Nesta edição, os visitantes terão acesso a soluções que já estão moldando a indústria do futuro, e que também chamam a atenção em feiras internacionais como a Hannover Messe, na Alemanha.

LEIA TAMBÉM: Loja do Sebrae-RS une empreendedores de diferentes marcas locais em shopping de Porto Alegre



A inovação também está presente na matéria-prima. Um exemplo é a chegada da empresa alemã Igus, que apresentará seus plásticos autolubrificáveis, materiais desenvolvidos para substituir componentes metálicos em ambientes onde o uso de óleo e graxa representa risco de contaminação, como na indústria alimentícia.



Com essas e outras inovações, a Mercopar 2025 reafirma seu papel como uma plataforma de conexão entre empresas, startups, instituições e profissionais interessados em tecnologia, produtividade e futuro industrial. A inovação também está presente na matéria-prima., materiais desenvolvidos para substituir componentes metálicos em ambientes onde o uso de óleo e graxa representa risco de contaminação, como na indústria alimentícia.Com essas e outras inovações, a Mercopar 2025 reafirma seu papel como uma plataforma de conexão entre empresas, startups, instituições e profissionais interessados em tecnologia, produtividade e futuro industrial.