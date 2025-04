Loja do Sebrae-RS une empreendedores de diferentes marcas locais em shopping de Porto Alegre

Júlia Fernandes

23 Abril 2025

A loja Tela tem como objetivo ser um laboratório para que pequenos negócios experimentem o varejo físico

Café à disposição, sofás, aroma e mix de produtos. De roupas a vinhos, de acessórios a geleias, de chás a cosméticos, a loja Tela é a nova aposta do Sebrae-RS. Localizada no terceiro andar do Shopping Praia de Belas, o novo espaço promete ser um laboratório de experiências tanto para os empreendedores, varejistas, quanto para os clientes. Com ciclos de seis meses, empreendedores passarão por uma avaliação e poderão expor e vender seus produtos no espaço físico, tendo oportunidade de experienciar um modelo de negócio que ainda não tiveram acesso. A inauguração do espaço ocorreu nesta quarta-feira (23). Durante o evento, o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, afirmou que a inauguração da loja é um marco importante para o Sebrae-RS e para o setor. “Estamos constantemente estudando e pesquisando as principais tendências no Brasil e no mundo para trazer conhecimento e inspiração ao Rio Grande do Sul. Com base nas observações que capturamos e nas nossas imersões, sempre tivemos atentos às inovações que permeiam o mundo. Inauguramos, hoje, uma iniciativa inédita, que vai impactar diretamente os empreendedores do nosso Estado”, declarou. Bohn explicou que o novo projeto auxiliará o setor varejista, que enfrenta desafios como a sazonalidade, os impactos econômicos e a concorrência de grandes players. De acordo com ele, o novo espaço, que atuará como um laboratório, tem o objetivo de ampliar a competitividade e desenvolver o micro e pequeno negócio. “Essa iniciativa é uma entrega do Sebrae-RS para dar ao varejo o grande destaque que ele merece, além de trazer para a prática dos pequenos negócios tudo o que pode contribuir para o desenvolvimento de cada operação e do mercado em forma geral”, detalhou.A ideia do projeto Tela nasceu em 2023, a partir de um teste realizado pelo Sebrae-RS, na época, no Mercado Paralelo, no 4º Distrito da Capital. A partir dessa experiência, começou a ser pensada uma forma de conectar marcas gaúchas de diferentes segmentos que precisavam de um incentivo para entrarem no varejo. “Abrirmos aquele espaço para marcas gaúchas autorais foi um embrião da loja. Sempre entendemos que tem muita conexão entre os produtos da moda autoral gaúcha e os produtos de alimentos e bebidas de pequenas marcas, pequenas agroindústrias do Estado”, explica Roger Klafke, especialista no setor de alimentos e bebidas do Sebrae-RS e coordenador dos projetos neste segmento.A arquitetura da nova loja foi pensada, especialmente, para atender essa variedade de produtos de diferentes segmentos. A partir da primeira experiência no Mercado Paralelo, o Sebrae-RS foi desafiado a pensar um um novo modelo mais robusto, inovador, que, além de unir marcas locais, oferecesse um espaço de experiência e de inspiração para o novo varejo.