Empreendedor à frente da Leiteria aposta em pizzaria no bairro Auxiliadora

Júlia Fernandes

22 Abril 2025

Com opções à la carte, o novo espaço comportará cerca de 40 pessoas e um cardápio mais enxuto

Com previsão para inaugurar no início de maio, a Ferradura Pizzaria é a nova aposta do grupo Leiteria. O novo empreendimento está localizado na rua 24 de Outubro, nº 1557, ao lado do Ferro Xiseria, lancheria da marca, e de um dos restaurantes comandados por Tiago Leite. Nos últimos anos, o grupo está focado em operações menores, com equipes mais enxutas. “Surgiu esta oportunidade dessas duas loja ao lado do Ferro e decidimos colocar a pizzaria, com foco em delivery e atendimento presencial”, explica o empreendedor. O novo espaço comportará cerca de 40 pessoas e irá operar no sistema à la carte. Fabrício Freitas e Ícaro Conceição são os chefs responsáveis pelo desenvolvimento do cardápio, que contará com 14 sabores - salgados e quatro doces - e com massa de fermentação natural. Segundo Fabrício, a ideia do negócio é unir a tradição das pizzas italianas com influências do Rio Grande do Sul. “Vamos trabalhar desde a farinha até os demais ingredientes com marcas aqui do Estado para valorizar os produtos daqui”, conta Fabrício, afirmando que já realizaram testes com algumas farinhas específicas. “Ter os insumos mais próximos e mais rápido ajuda na logística também”, completa Tiago. Entre os destaques da Ferradura, está a parte doce do cardápio, que, de acordo com o chef, terá uma apresentação diferenciada do que o mercado apresenta hoje. “Será um tipo de calzone. A massa será assada, aberta e recheada na hora. Vai ter uma estação de montagem de pizza doce na frente dos clientes”, detalha Fabrício. Apostando nos recheios de pistache, sorvete, Nutella, doce de leite e amendoim, a ideia é que o doce seja o ponto alto do negócio. Além de ser próximo a outros restaurantes do grupo, a escolha do ponto se deu pelo crescimento da região para negócios voltados à gastronomia, aponta o empreendedor. “Essa zona está evoluindo muito, e a proposta da Ferradura é, justamente, trazer qualidade através de um produto bem elaborado e clássico”, destaca Tiago. Através do nome, da arquitetura e do próprio cardápio, o restaurante tem a proposta de contextualizar o negócio com a cultura do Rio Grande do Sul. “Quando falamos em ferradura, lembramos da ferradura do cavalo, mas não queremos linkar, necessariamente, com o tradicionalismo. Ferradura tem a ver com força, fortaleza, com uma marca forte nesse sentido. O nome vai na mesma direção que o Ferro”, contextualiza o empreendedor. Sobre a escolha por apostar em operações menores, Tiago cita, entre os motivos, a questão da mão de obra. De acordo com ele, a partir do momento que o negócio se torna mais segmentado e especializado, principalmente na gastronomia, fica mais fácil de treinar uma equipe. “Conseguimos replicar o que criamos”, explica. Fabrício concorda com o e empreendedor e comenta que operações mais complexas, mais robustas dependem de equipes maiores e de treinamentos mais amplos, já que oferecem mais opções. “Antigamente, os restaurantes serviam sushi, churrasco, pizza, tudo misturado. Na gastronomia, quando se trata de padronização, quando temos um negócio direcionado, especializamos melhor os colaboradores”, detalha o chef de cozinha.