Leiteria agrega terraço com parrilla e drinks em unidade no entorno da Redenção

Leiteria 639 inaugura um novo braço na unidade da avenida Venâncio Aires. A novidade é o foco no terraço da operação, onde funciona um espaço dedicado à parrilla e também aos drinks. O ponto no entorno da Redenção foi o primeiro da marca, que, desde 2019, opera também na rua 24 de Outubro, nº 1539. Prestes a completar seis anos no mercado, ainaugura um novo braço na unidade da avenida Venâncio Aires.. O ponto no entorno da Redenção foi o primeiro da marca, que, desde 2019,

Tiago Leite, que, ao lado de Fernanda Carpenedo Gabriel comanda a Leiteria, conta que a ideia de agregar parrilla à operação da Venâncio Aires veio a partir da boa experiência com o modelo de negócio na unidade da 24 de Outubro. Durante a pandemia, o ponto do bairro Auxiliadora agregou parrilla ao cardápio, movimento bem recebido pela clientela. "Tínhamos um problema bom, que a Leiteria acabou crescendo muito com o tempo. Na matriz, os espaços foram aumentando e a cozinha acabou não dando mais conta. Nos fins de semana, não conseguíamos atender e o cliente acabava esperando muito. Veio a loja da 24 de Outubro e acabamos colocando a parrilla e o bar como uma solução para esse gargalo que tínhamos. Hoje, tem a opção de pegar na cozinha ou na parrilla. Foi uma solução para atender essa demanda. Agora, trouxemos esse mesmo modelo para cá", explica Tiago sobre a novidade que chegou há cerca de um mês no negócio.

Estar atento às transformações e demandas de mercado é uma das receitas da Leiteria para manter o negócio competitivo ao longo desses seis anos de operação. "A Leiteria é um resumo da minha história. Sempre trabalhei com minimercado, padaria, confeitaria e mercearia de modo geral. Então, quando abrimos, tinha desde arroz, feijão, papel higiênico, detergente para vender, até uma parte de padaria muito grande. Algo que sentíamos no começo era uma certa frustração das pessoas de ver aquele ambiente lindo e comprar uma farinha de mandioca. A galera não comprou a ideia e, de fato, não fazia sentido", lembra Tiago sobre as mudanças do negócio ao longo da trajetória. "Com o tempo, fomos sentindo que a padaria não estava no core do negócio, e, hoje, a Leiteria é bem estruturada como restaurante, parrilla, confeitaria e bar. São essas quatro frentes e bem consolidadas", garante Tiago, destacando que, no faturamento final, os quatro braços do negócio acabam apresentando resultados bem proporcionais. "A Leiteria chegou na sua maturidade. Vamos fazer seis anos em outubro e, agora, o projeto está sólido", percebe o empreendedor.

Com o terraço, agora, a Leiteria da Venâncio Aires incrementa o seu foco na operação noturna, estendendo o horário de funcionamento até às 23h30min . "Antes era mais happy hour, agora assumimos que é jantar", pontua Tiago. No cardápio da parrilla, há cortes clássicos como a entranha, que custa R$ 75,00, e o matambre, que sai por R$ 39,90. No horário de almoço, a casa oferece também pratos executivos, como o Entrecôte Porteño, que consiste no entrecot grelhado acompanhado de aipim rosti e queijo gratinado, acompanhado de salada de rúcula e tomate seco, por R$ 39,90. Outra novidade da operação são os drinks, com opções clássicas e autorais, como o Tchê, drink servido em uma cuia e preparado com gin, uva, xarope de capim santo, vermouth e suco de limão. Outro destaque da carta é o drink que leva o nome do negócio, feito com whisky, clara de ovo e suco de limão siciliano.

O espaço, decorado com madeiras rústicas, foi pensado - e executado - por Tiago. Durante a pandemia, o empreendedor colocou a mão na massa no pátio da unidade da 24 de Outubro e repetiu a receita no terraço da Venâncio. "Sou do interior e muito de colocar a mão na massa. Na unidade da 24 de Outubro, mergulhei de cabeça no projeto, sem arquiteto sem nada. Os galhos pendurados, os tampos do bar, fui eu que fiz. Entrei no meio do mato. E, agora, repliquei aqui o que fiz lá", conta Tiago que, comparando as lojas, percebe potenciais diferentes em cada região. "Podemos até pensar que a loja da 24 de Outubro está mais bem localizada, mas é o ônus e o bônus. Aquela região tem muitas possibilidades, está crescendo bastante, mas tem muita concorrência. Aqui, não é um bairro tão boêmio, mas se trabalha mais sozinho. Estamos, justamente, com a Leiteria, querendo mostrar que tem um lugar legal nessa região para se frequentar de noite", acredita Tiago.

Além da parrilla e dos drinks, a Leiteria da Venâncio conta com música ao vivo aos fins de semana. O espaço funciona de terça-feira a domingo das 11h30min às 23h30min.