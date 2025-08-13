Agências FGTAS/Sine ofertarão mais de 7,6 mil vagas para jovens nesta sexta-feira

As Agências FGTAS/Sine ofertarão 7.672 vagas de emprego no feirão Ação Jovem, na próxima sexta-feira (15). Em Porto Alegre, o evento ocorrerá no Shopping Total, das 9h às 16h, no Prédio 5, sala 1235, e nas Agências FGTAS/Sine Zona Norte, Azenha e Tudo Fácil Zona Sul. Já no interior do Estado, o feirão ocorrerá nas Agências FGTAS/Sine.

Porto Alegre

No Shopping Total, 12 empregadores realizarão entrevistas para mais de 500 vagas. O evento também contará com a presença de instituições parceiras, como CIEE e Isbet, além do Senac, que oferecerá cursos gratuitos.

Confira, a seguir, alguns exemplos de vagas que serão ofertadas no evento:

assistente administrativo (jovem aprendiz)

assistente administrativo (estágio)

atendente balconista

atendente de lanchonete

atendente de lojas e mercado

caixa de loja

consultor de vendas

operador de telemarketing ativo

operador de vendas

vendedor interno

Na Agência FGTAS/Sine Tudo Fácil Zona Sul, 2 empresas estarão presentes no evento. Serão ofertadas 20 vagas de emprego de telemarketing ativo, vendedor interno, operador de caixa e atendente recepcionista.

Na Agência FGTAS/Sine Zona Norte, 3 empregadores realizarão entrevistas para 38 vagas de nutricionista, balconista, operador de caixa, empacotador, conferente de logística, operador de empilhadeira, auxiliar de manutenção hidráulica e elétrica, repositor e fiscal de prevenção de perdas.

Perfil das vagas abertas no RS

Do total de 7.672 vagas de emprego, 38% não exigem escolaridade. Por outro lado, 18,1% exigem Ensino Fundamental completo e 17,3%, Médio completo.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção (1.595), operador de caixa (380), abatedor (307), auxiliar de logística (276), auxiliar de processamento de fumo (250), trabalhador polivalente da confecção de calça (248), atendente de lojas e mercados (220), vendedor de comércio varejista (10) e faxineiro (206).

Com relação ao setor econômico, 43% pertenciam à indústria; 25,9%, ao setor de serviços; 23,3%, ao comércio; 3,3%, à construção; e 2,7%, à agropecuária. A remuneração de 67,1% das vagas varia de 1 a 1,5 salários mínimos.

Como participar

Para participar das entrevistas de emprego, trabalhadores devem comparecer ao local de atendimento mais próximo levando um documento de identificação com CPF e foto.

Semana Estadual da Juventude

O evento é alusivo à Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei nº 14.723/2015. A iniciativa busca incentivar a participação de jovens no mundo do trabalho, com atividades voltadas à orientação profissional e oportunidades de emprego. Neste ano, o tema é: “Quem entende o agora, transforma o amanhã. Aposte na juventude!”, destacando a importância da construção de trajetórias profissionais desde cedo.