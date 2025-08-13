Incra cria novo assentamento em Eldorado do Sul

A reforma agrária conta com mais um assentamento federal no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (13), o Incra publicou a Portaria nº 1.274 no Diário Oficial da União (DOU), na qual cria o projeto de assentamento Nova Conquista II, com 347,7 hectares em Eldorado do Sul. A área, antiga Fazenda São Pedro, foi adquirida pela autarquia. O contrato da aquisição, no valor de R$ 21,7 milhões, foi escriturado em julho. Uma agenda nesta quinta-feira (14), às 15h, marcará a transferência da posse para o instituto.

Conforme Laudo de Vistoria e Avaliação elaborado por técnicos do Incra, 83% da área apresenta aptidão para lavouras anuais e o restante para conservação da flora e da fauna. As condições de localização e acesso são consideradas ótimas: à margem da BR-290, 50 km de Porto Alegre, 12 km de Arroio dos Ratos, 25 km de São Jerônimo e 30 km da sede do município. A análise técnica do instituto assegurou que a região do imóvel está fora da mancha de alagamento da enchente de 2024. Além disso, o local faz divisa com outro assentamento federal, o Fazenda São Pedro.

O Nova Conquista II será o oitavo projeto de reforma agrária em Eldorado do Sul, que atualmente abriga 390 famílias contempladas pela política pública em assentamentos federais e estaduais. O novo assentamento abre vagas para mais 35 unidades familiares no Programa Nacional de Reforma Agrária.

Esta é a segunda área obtida pelo Incra no RS em 2025. Em março, foi publicado decreto desapropriando imóvel rural no município de Cruz Alta. A área tem 125 hectares, onde já residem 12 famílias desde 2011, e também se tornará assentamento.