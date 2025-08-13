Sicredi Origens RS está comemorando 100 anos em 2025

Fundado em 1902, o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa gaúcha que está presente em todo o Brasil. Dentro de seu sistema, existem mais de 100 cooperativas que buscam auxiliar e facilitar a vida de seus associados. Entre elas, está a Sicredi Origens RS, fundada em 6 de setembro de 1925, com atuação em Porto Alegre e Região Metropolitana, e que está completando 100 anos neste ano.

Como a marca centenária não poderia passar em branco, a Sicredi Origens RS fará um evento para celebrar a data. A solenidade, segundo o presidente da cooperativa, Ronaldo Sielichow, busca festejar a instituição que “tem sido um verdadeiro agente de mudança” para seus associados.

Sielichow visitou a sede do Jornal do Comércio na tarde desta quarta-feira (13), e foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. O presidente do Sicredi Origens RS convidou pessoalmente membros da diretoria e da redação do Jornal do Comércio para a celebração do centenário da cooperativa.

Visita ao JC - Presidente Sicredi Metropolitano, Ronaldo Sielichow. Entregar os convites do evento de 100 anos da Cooperativa. Foto: BRENO BAUER/JC

Durante o encontro, foi debatida a importância da cooperativa local, assim como a importante relação entre o Jornal do Comércio e o Sicredi. “O Jornal do Comércio é fundamental para a nossa cooperativa. O apoio que ele dá aos nossos associados, principalmente para o empresário, é enorme. É um jornal muito sério, confiável e está cada vez melhor. Eu o acompanho há muitas décadas, e ele nos atualiza sobre tudo o que o empresário precisa saber”, enfatizou Sielichow.