Nina Nicolaiewsky faz show de lançamento de novo trabalho autoral no sábado

A cantora e compositora Nina Nicolaiewsky apresenta o show de lançamento de seu novo EP Arrisco Dizer neste sábado (16), às 19h, no Auditório Goethe-Institut (24 de Outubro, 112). Acompanhada do quarteto de cordas Sucinta Orquestra, a artista apresenta um repertório que mistura canções autorais e releituras e convida o público gaúcho para uma escuta íntima, com arranjos que transitam entre o piano e o violão.



As composições autorais foram criadas e escritas durante um período de estudos da compositora na Berklee College of Music, na Espanha, e agora ganham vida neste EP, gravado ao lado da Sucinta Orquestra, composta por Miriã Farias (Violino), Clarissa Ferreira (Violino), Gabriela Vilanova (Viola) e Luyra Dutra (Violoncelo). Arrisco Dizer ainda conta com a participação da cantora Nina Fola, que também sobe ao palco do Auditório do Goethe-Institut para o show de lançamento. Ao lado delas, a presença marcante e especial do compositor Nelson Coelho de Castro. Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 40,00 no Sympla.