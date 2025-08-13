Estacionamento rotativo de Novo Hamburgo passa a ter novidades

A Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (Comur) iniciou em agosto a instalação de placas com QR Code na região central de Novo Hamburgo, conhecidas como parquímetros digitais, em parceria com estabelecimentos comerciais que têm mostrado boa aceitação à iniciativa. A novidade permite que motoristas realizem o pagamento do estacionamento Rotativo Digital de forma prática, diretamente pelo Pix, sem necessidade de baixar o aplicativo ou buscar os monitores do serviço.

Nestas primeiras semanas, cerca de 40 placas foram instaladas em pontos estratégicos, junto às fachadas de estabelecimentos comerciais da região central. A gerência do Rotativo vem trabalhando para firmar parceria com os comércios para ampliar esse número. A medida complementa a distribuição de adesivos com QRCode, que já vêm sendo entregues aos motoristas, ampliando as opções para regularizar o estacionamento.

De acordo com a chefe administrativa do Rotativo Digital, Jade Guimarães, a proposta tem sido bem recebida pelos proprietários dos estabelecimentos. “Os comerciantes têm aprovado a iniciativa e entendido os benefícios que ela traz para seus clientes e para o fluxo de veículos na área central”, afirma.

Para utilizar o parquímetro digital, basta que, após estacionar o veículo, o motorista aponte a câmera do celular para o QR Code, clique no link que aparece na tela, digite a placa do veículo, selecione a zona e o tempo de estacionamento, clique na opção de pagamento via Pix, copie a chave gerada, abra o aplicativo do banco e conclua a operação.