Pelotas adota sistema virtual em estacionamentos da zona azul

O estacionamento rotativo da área urbana de Pelotas, cuja criação foi autorizada pela Lei Municipal 5.879/2012, conta, atualmente, com 1.568 vagas. No decorrer de mais de uma década de funcionamento, o formato foi acompanhando a evolução das tecnologias e, neste ano, alguns parquímetros físicos começam a ser substituídos pelo sistema virtual pela empresa permissionária que administra os serviços junto à Prefeitura.

A substituição dos equipamentos físicos da zona azul tem autorização contratual e se dá em áreas onde foi constatado que 75% ou mais dos usuários já pagavam o tempo de uso da vaga por meio virtual e não com uso de moeda ou cartão diretamente no parquímetro. Para os que mantêm a preferência pelo pagamento convencional, há alternativas, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura.

Placas com QR-Code são os parquímetros virtuais e foram fixadas em postes no lugar do equipamento físico removido. Basta o usuário usar seu telefone celular para copiar o código, acessar o link informado e fazer o pagamento, por pix ou cartão de crédito/débito, do tempo pretendido para uso da vaga.

Usuários que não adotaram ferramentas virtuais, como pix ou aplicativo da zona azul, não precisam se privar de estacionar nas vagas em quadras onde não há mais parquímetros físicos. Na área correspondente, há ponto comercial credenciado, autorizado a fazer a operação para o cliente da zona azul. Também é possível pagar o tempo de permanência na vaga diretamente para alguma monitora que esteja próxima ao local.

Ao encontrar a placa com o QR-Code, o usuário da vaga de estacionamento deve ativar o seu tíquete utilizando seu próprio banco. Os que não possuem devem adquirir o tempo de uso do espaço nos pontos de vendas credenciados ou diretamente com as monitoras. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito, pix ou dinheiro.

A Secretaria de Transporte e Trânsito salienta que qualquer usuário poderá instalar o aplicativo da zona azul em seu celular, dinamizando todo o processo para regularizar a ocupação de uma vaga. O site do rotativo está à disposição no endereço www.zae.com.br/pelotas.