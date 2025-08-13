Congresso Brasileiro de Economia retorna a Porto Alegre

Entre 6 e 10 de outubro de 2025, Porto Alegre sediará o XXVI Congresso Brasileiro de Economia (CBE), organizado pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS) em parceria com o Conselho Federal de Economia (Cofecon).

Após mais de três décadas, a capital gaúcha volta a receber o evento, que reunirá economistas, estudantes e especialistas de diferentes regiões do País, além de representantes de instituições públicas e privadas interessados em debates sobre o desenvolvimento econômico. O congresso abordará temas como políticas econômicas, inovação, agronegócio, comércio internacional, meio ambiente e desigualdades regionais, buscando oferecer uma visão abrangente das tendências e desafios atuais da economia nacional e regional.



“O Congresso é uma oportunidade para fortalecer o papel do economista na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento sustentável do País. Queremos que Porto Alegre seja palco de debates que resultem em propostas concretas para enfrentar os desafios econômicos atuais”, afirma Rodrigo Salvato, presidente do Corecon-RS.

Ele destaca que o evento também promove a troca de experiências entre profissionais experientes e estudantes, estimulando a formação de novas lideranças e incentivando o engajamento de jovens talentos na construção de soluções inovadoras para a economia.



A programação inclui encontros especiais já confirmados, como perícia econômico-financeira, mediação e arbitragem; educação financeira; Fórum da Mulher Economista e diversidade; e apresentações de trabalhos científicos. A tradicional Gincana de Economia, que será sediada na Ufrgs, também integra a agenda, ampliando a participação do público acadêmico e estimulando a reflexão sobre questões econômicas relevantes para a sociedade.



O Congresso deve impulsionar a economia local, com aumento na demanda por hospedagem, alimentação, comércio e serviços turísticos, movimentando setores estratégicos da cidade e contribuindo para o fortalecimento do setor de serviços e do comércio regional durante o período do evento.



Sobre a valorização da profissão, Salvato ressalta que o economista atua em diversos setores, como administração pública, empresas privadas, bancos e instituições de fomento, o que reforça sua contribuição para decisões que impactam toda a sociedade”, afirma.

No dia do economista, presidente do Corecon-RS analisa cenário macroeconômico

Em entrevista ao JC no Dia do Economista, celebrado em 13 de agosto, o presidente do Corecon-RS, Rodrigo Salvato, o cenário econômico atual apresenta sinais positivos, com desemprego em queda, inflação sob controle e crescimento do PIB projetado acima de 2% em 2025. Ainda assim, algumas políticas de curto prazo exigem ajustes para garantir estabilidade futura.

No Rio Grande do Sul, a recuperação das enchentes de 2024 e os investimentos em infraestrutura, na Capital e no Interior, devem equilibrar a economia local e criar oportunidades nos setores agroindustrial e industrial.

Salvato afirma que políticas focadas em eficiência fiscal, incentivo à inovação e diversificação de mercados podem sustentar o crescimento econômico, preservar empregos e fortalecer a economia regional nos próximos anos.



O XXVI CBE reforça a presença dos economistas no debate público e promove a integração entre profissionais, estudantes e instituições, consolidando-se como um espaço central para discutir soluções aos desafios econômicos do País e do Estado, ao mesmo tempo, em que fortalece a economia regional e estimula a formação de novos líderes.