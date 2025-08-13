Espaço Cultural no Castelinho do Alto da Bronze se despede com noite de poesias cinematográficas

Neste sábado (16), às 19h, o Castelinho do Alto da Bronze Espaço Cultural ( Vasco Alves, 432) abre suas portas para um último evento, encerrando com chave de ouro os 15 anos de atividades culturais no Centro Histórico de Porto Alegre. Sandra Santos, sua coordenadora ao longo deste tempo, promove, neste fechamento de ciclo, uma noite de poesia com a exibição de um filme gravado no espaço.

LEIA TAMBÉM: Ijuí vai sediar festival de circo do Sesc no fim do mês de agosto

Um retrato a 30 quadros por segundo da poesia produzida na Capital, a partir de múltiplas matrizes, matizes e gerações. Gravados na ambiência do Castelinho, suas paredes de pedra, lustres, vitrais, escadas e torreões medievais, 33 poetas, 33 poemas, 33 falas repletas da matéria-prima da poesia, em 33 curtas para ficarem na história. O Castelinho do Alto da Bronze Espaço Cultural se despede legando à Porto Alegre um último regalo, A Poesia do Castelinho do Alto da Bronze. Um gesto de amor e gratidão à cultura da nossa cidade. A programação é livre.